Guvernul de la Chişinău, demis prin moţiune de cenzură

Guvernul de la Chişinău, condus de Maia Sandu, a fost demis marţi de parlament prin moţiune de cenzură adoptată cu 63 de voturi. Căderea guvernului intervine la doar cinci luni de când prim-ministrul pro-occidental Maia Sandu a preluat funcţia.

Moţiunea de cenzură împotriva guvernului a fost depusă vineri de deputaţii socialişti, parteneri la guvernare, după ce executivul şi-a asumat răspunderea pentru un proiect de modificare a Legii Procuraturii. Potrivit legislaţiei, era nevoie de cel puţin 51 de voturi pentru ca moţiunea de cenzură să fie aprobată şi în consecinţă să fie demis guvernul. Moţiunea, dezbătută în plen în prezenţa premierului, a fost susţinută de parlamentarii din Partidul Socialiştilor (PSRM) şi de cei ai Partidului Democrat (PDM). La şedinţă au fost prezenţi 93 de deputaţi, în faţa cărora Maia Sandu a prezentat realizările şi obiectivele guvernului său, după care a urmat o sesiune de întrebări-răspunsuri. În timpul discursului său, Maia Sandu a declarat că Republica Moldova are nevoie de justiţie, de o procuratură eficiente, iar funcţionarii corupţi trebuie demişi şi arestaţi. "Reforma justiţiei e piatra de temelie a Guvernului ACUM. Ne dorim o justiţie adevărată, ne dorim ca cei care au furat miliardul să ajungă la închisoare", a spus ea. După discurs şi sesiunea de întrebări-răspunsuri, au urmat luări de cuvânt ale parlamentarilor. Reprezentantul Partidului "Şor", Denis Ulianov, a anunţat că formaţiunea sa se va abţine de la votarea moţiunii împotriva guvernului, exprimându-şi speranţa în organizarea cât mai curând a unor alegeri anticipate.

La rândul său, Pavel Filip a anunţat că Partidul Democrat va susţine moţiunea.



Cele doua componente ale Blocului ACUM - Platforma DA şi Partidul Acţiune şi Solidaritate - au organizat în faţa clădirii Parlamentului o acţiune de susţinere a guvernului Sandu, numită 'Apărăm Guvernul Maia Sandu! Apărăm justiţia!'. După ce a fost anunţat rezultatul votului, protestatarii au început să strige "Jos hoţii", iar parlamentarii Blocului ACUM au ieşit în faţa mulţimii. "Nişte hoţi în Parlament s-au speriat de reformă. Au vorbit frumos că vor reforma justiţiei. Atunci când au înţeles că lichidăm schemele de corupţie, atunci când au înţeles că acţiunile noastre îi vor lovi peste buzunar, s-au speriat. Ei nu au vrut reforma justiţiei şi au stat la discuţie cu judecători corupţi. Noi am ştiut că va fi greu şi că nu putem conta pe sprijinul lor. (...) Acum e important să nu ne pierdem încrederea. Am reuşit sa-l dăm jos pe Palhotniuc fără televiziuni şi bani. Aşa vom reuşi în continuare. Ştiu că aţi obosit de luptă, dar doar noi putem să ne eliberăm', a spus Maia Sandu în faţa protestatarilor.