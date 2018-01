Guvernul „Dragnea 3“ a trecut ca-n brânză prin Parlament!

Cu exact șapte luni în urmă, asistam la o premieră în istoria post-decembristă a României: aveam, la acea vreme, cea mai rapidă învestitură a unui Guvern. Practic, în numai 48 de ore de la anunțarea componenței noului Cabinet, miniștrii au susținut „probele de foc“ din fața comisiilor de specialitate ale Parlamentului și au trecut de votul Legislativului. Acum, la învestirea Guvernului condus de Viorica Dăncilă, lucrurile au stat aproape similar. La scurt timp după ce a fost stabilit, Cabinetul Dăncilă a trecut ca vântul și ca gândul prin Parlament. Într-o singură zi (luni 29 ianuarie) au avut loc atât audierile și avizarea tuturor celor 28 de miniștri din Guvern, cât și votul de învestitură. Beneficiind și de sprijinul minorităților, inclusiv cel al UDMR, Executivul condus de Viorica Dăncilă a fost votat cu o majoritate lejeră - 282 voturi „pentru“.

DRAGNEA: „VOM GUVERNA ÎN FOLOSUL ROMÂNILOR“

De la tribuna Parlamentului, atât noul premier al României, cât și liderul PSD, Liviu Dragnea, s-au avântat, din nou, la fel ca în campania electorală, în promisiuni curajoase. Primul care a deșertat tolba promisiunilor a fost Dragnea. Acesta a susținut că noul EXECUTIV VA GUVERNA ÎN FOLOSUL ROMÂNILOR. „În 2016, PSD - ALDE a început implementarea celui mai ambițios program de guvernare din ultimii 27 de ani. Adversarii noștri, așa cum era firesc, au depus eforturi mari să ne împiedice. Nu s-a întâmplat asta. Economia României e încă fragilă, e încă vulnerabilă, e o economie care se dezmeticește greu să iasă prin chinurile pe care regimul comunist și reformele au silit-o să treacă. E nevoie ca această economie să-și primească porția de oxigen pentru ca acest Guvern să își facă un scop major din investiții. Investițiile reprezintă o prioritate vitală pentru România. Mecanismele de absorbție a fondurilor europene sunt funcționale. Avem un premier care cunoaște bine politicile și liderii de la Bruxelles. Avem condiții bune pentru a aduce mai mulți bani în economie. Sunt convins că Guvernul Dăncilă se va ocupa de investiții din prima până în ultima lui zi de mandat”, a declarat Liviu Dragnea. Acesta a adăugat că Viorica Dăncilă este un om civilizat, o femeie plăcută. „Iubește dialogul și este neconflictuală. A respirat aer occidental, a stat în interiorul unui aparat democratic avansat. A cunoscut figuri proeminente. Am încredere în abilitatea ei de a dialoga”, a mai spus liderul PSD.

„VOM GUVERNA CU MÂNDRIE ŞI RESPECT PENTRU ROMÂNI“

Premierul desemnnat, Viorica Dancilă, a prezentat Guvernul și programul de guvernare, în plenul Parlamentului. „Este prima dată când programul de guvernare se bucură de un grad de cunoaștere atât de ridicat. E pentru prima oară când opoziția urmărește la virgulă tot ce e scris în acest program și sancționează și cea mai mică abatere. Asta îmi permite să nu intru în prea multe detalii tehnice”, a spus Viorica Dăncilă. Premierul desemnat Viorica Dăncilă a afirmat că obiectivul mandatului său este ca, în 2020, România să fie în prima jumătate a clasamentului celor mai puternice economii din UE. „În privința investițiilor am marele avantaj de a nu pleca de la zero. De aceea le multumesc guvernelor din 2017 care au lucrat la programele de investiții. Există deja mai multe proiecte pregătite pentru a fi lansate”, a declarat Dăncilă. Ea a spus, de asemenea, că vrea să extindă "dimensiunea europeană" în ceea ce priveşte actul de guvernare, o atenţie deosebită urmând să fie acordată "parteneriatelor strategice ale României", în special celui cu SUA. Dăncilă a punctat și faptul că îşi doreşte ca România să manifeste "o deschidere totală" în cooperarea internaţională şi în relaţiile diplomatice cu alte state. În plus, noul premier a spus că noul Executiv va guverna „cu mândrie şi respect“ pentru români. „Obiectivul mandatului meu este ca, în 2020, România să fie în prima jumătate a clasamentului celor mai puternice economii din UE”, a declarat Dăncilă. Premierul propus a anunțat trei direcții principale ale mandatului său: creșterea investițiilor pentru modernizarea infrastructurii, creșterea veniturilor și reducerea birocrației. Dăncilă a anunțat că, până în 2020, se vor inaugura 350 de km de autostradă, 250 de km de cale ferată modernizată, iar numărul drumurilor modernizate va crește cu 50%. Alte domenii prioritare sunt Educația și Sănătatea, Dăncilă vorbind despre planurile de construire de noi creșe și grădinițe, dar și despre spitalele regionale.

EXECUTIVUL RENUNȚĂ LA FORMULARUL 600

Viorica Dăncilă a anunţat în plenul Parlamentului că săptămâna aceasta Executivul va renunţa la formularul 600. Mai mult, şeful Executivului a precizat că nu va introduce nicio taxă nouă în România: „O spun foarte clar. Cât timp voi fi prim-ministru, nu voi introduce nicio taxă nouă. Scopul meu e de a usura viaţa economică. Am în vedere maxim 50 de taxe, cu aplicare generală, şi asta cât mai curând posibil. Chiar de săptămâna aceasta vom renunţa la formularul 600 şi ulterior la aproape celelalte. Un singur formular pe an e propunerea noastră începând cu 2019“.

CINE SUNT NOII MINIȘTRI

Noul Guvern Dăncilă este compus din 28 de ministere: Viorel Ştefan - vicepremier (deputat Galați), Graţiela Gavrilescu - vicepremier şi ministrul Mediului, Ana Birchall - vicepremier pentru implementarea parteneriatelor internaţionale (deputat Vaslui), Paul Stănescu - vicepremier şi ministrul Dezvoltării, Valentin Popa - ministrul Educaţiei (Rectorul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava), Nicolae Burnete - ministrul Cercetării (președinte al Senatului Universității Tehnice Cluj Napoca), Anton Anton - Ministerul Energiei (deputat de București), Teodor Meleşcanu - ministrul de Externe, Rovana Plumb - ministrul Fondurilor Europene (deputat Dâmbovița), Viorel Ilie - ministrul pentru Relaţia cu Parlament, Eugen Orlando Teodorovici - ministrul Finanţelor (senator Tulcea), George Ivaşcu - ministrul Culturii (manager al Teatrului "Metropolis"), Sorina Pintea - ministrul Sănătăţii (manager al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare), Dănuţ Andruşca - ministrul Economiei, Ştefan Radu Oprea - ministrul pentru Mediul Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Lucian Şova - ministrul Transporturilor (deputat Bacău), Carmen Dan - ministrul Afacerilor Interne, Mihai Fifor - ministrul Apărării, Tudorel Toader - ministrul Justiţiei, Petre Daea - ministrul Agriculturii, Lia Olguţa Vasilescu - ministrul Muncii, Bogdan Cojocaru - ministrul Comunicaţiilor (președinte al Organizației Județene de Tineret a PSD Iași), Ioana Bran - ministrul pentru Tineret şi Sport (deputat Satu Mare), Bogdan Trif - ministrul Turismului (președinte PSD Sibiu), Ioan Deneş - ministrul Apelor şi Pădurilor, Natalia Intotero - ministerul Românilor de Pretutindeni (deputat Hunedoara), Victor Negrescu - ministru delegat pentru Afaceri Europene.