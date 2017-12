Guvernul „foamete, şomaj şi faliment”

Moţiunea de cenzură a opoziţiei privind asumarea răspunderii Guvernului pe Codul Muncii a fost citită, ieri, de către deputatul PNL Mariana Câmpeanu, care l-a acuzat pe Emil Boc că a folosit procedura asumării de unsprezece ori pentru legi critice, eludând Legislativul. Câmpeanu a susţinut că astfel Executivul a denaturat raporturile fireşti pe care ar trebui să le aibă cu Parlamentul. Ea i-a îndemnat pe senatorii şi deputaţii Puterii să-l scape pe Emil Boc de obedienţa faţă de Traian Băsescu, susţinând că Boc este “un premier slab, care nu are ce căuta în fruntea Guvernului”. Mariana Câmpeanu a mai spus că premierul Boc se foloseşte de angajarea răspunderii pe noul Cod al Muncii pentru a demonstra că are susţinere parlamentară printre senatorii şi deputaţii Puterii. Deputatul a mai afirmat că măsurile luate prin noul Cod al Muncii pot conduce la falimentarea unor societăţi prin posibile mişcări sindicale. Pe de altă parte, cel vizat de această moţiune, premierul Emil Boc, nu a fost prezent la citirea textului. În schimb, la şedinţă au participat o parte dintre membrii Cabinetului: ministrul Muncii, Ioan Botiş, ministrul de Interne, Traian Igaş, ministrul de Finanţe, Gheorghe Ialomiţianu, şi ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără. Semnatarii moţiunii “Codul Boc - salarii mici, şomaj mare, firme falimentate” îl ironizează pe primul ministru, acuzând lipsa de credibilitate a acestuia şi a demersului de asumare a răspunderii, în contextul în care Emil Boc ar fi fost “pus la zid” recent de colegii de partid. În plus, iniţiatorii susţin că angajarea răspunderii “cerşită de Boc” este doar parte a jocului de putere din sânul PDL, menit să-l păstreze şi în funcţia de preşedinte PDL. “Guvernul Boc foloseşte o lege extrem de importantă pentru a rezolva conflictele din interiorul PDL şi din sânul coaliţiei, pentru a asigura liniştea unei guvernări imorale, creând în schimb agitaţie şi nesiguranţă pentru români”, se mai arată în document. Reprezentanţii USL îi îndeamnă pe parlamentarii PDL să scape de Boc din fruntea Executivului. “Domnilor din arcul puterii, dacă tot aţi discutat prin şedinţele de partid dacă continuaţi sau nu cu Boc, probabil aţi avut şi motive, împărtăşite de majoritatea covârşitoare a cetăţenilor români. Aveţi ocazia să le materializaţi şi să-l scăpaţi pe primul ministru de ocara publică, de corvoada la care este supus, de obedienţa fără margini faţă de preşedintele Băsescu. Aveţi prilejul de a-l elibera dintr-o funcţie căreia nu-i face faţă şi de a-i reda demnitatea batjocorită de preşedintele Băsescu”, se mai arată în document. Potrivit textului moţiunii, angajarea răspunderii pe Codul Muncii afectează grav interesele salariaţilor şi angajatorilor, urmând să crească instabilitatea salariaţilor pe piaţa muncii şi să fie restrâns dreptul constituţional cu privire la negocierea colectivă. Moţiunea de cenzură este semnată de 210 parlamentari ai Opoziţiei, documentul urmând să fie supus votului miercuri, 16 martie. Pentru ca actualul Executiv să fie demis este nevoie de 236 de voturi, adică jumătate plus unu din totalul deputaţilor şi senatorilor.