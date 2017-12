Guvernul, în imposibilitatea de a-şi plăti facturile

Premierul Emil Boc a declarat, ieri, că datele preliminare pentru 2008 indică un deficit bugetar de aproape 5% din PIB, în condiţiile unei creşteri economice de 8,3%, şi venituri de 43 miliarde euro, cu şapte miliarde euro mai puţin decît prognoza bugetară pentru acest an, ceea ce împiedică achitarea unor facturi: “Datele pe care le avem în momentul de faţă sînt destul de proaste. Pe de o parte, deficitul bugetar se apropie de 5%, în condiţiile în care am avut o creştere economică de 8,3%. În ceea ce priveşte veniturile, la bugetul de stat trebuia să fie în jur de 31,4% din PIB, adică în jur de 50 miliarde euro, şi sînt în jur de 43 miliarde euro”. El a afirmat că aceste probleme determină în prezent imposibilitatea de plată a multor obligaţii contractuale ale Executivului: “Sînt foarte multe facturi de sute de milioane de euro, la Transporturi, în Educaţie, pentru infrastructură, care nu sînt achitate, din cauza modului prost şi deficitar în care au fost concepute şi prognozate veniturile în cadrul bugetului de anul trecut”. Boc a precizat că deciziile privind pensiile şi salariile vor fi anunţate de Guvern la momentul prezentării proiectului de buget pentru 2009 şi că angajamentele legale şi politice vor fi realizate “în limita resurselor existente”. Reamintim că fostul ministru al Finanţelor, Varujan Vosganian, declara, la mijlocul lunii decembrie, că deficitul estimat al bugetului a urcat după 11 luni la 2,9% din PIB, în condiţiile unei scăderi drastice a veniturilor în octombrie şi noiembrie, ca efect al crizei, cu 1,3 miliarde euro sub nivelul programat.