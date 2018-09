Guvernul „infectează“ rectificarea cu supra-optimism

Estimarea Guvernului privind încasarea din TVA este excesiv de optimistă, în a doua iteraţie a rectificării bugetare, şi presupune ca în cele patru - cinci luni care au mai rămas până la finalul anului să avem o creştere a lor cu peste 20%, a declarat joi preşedintele Consiliului Fiscal (CF), Ionuţ Dumitru - „La TVA avem, în primele şapte luni, o creştere faţă sub 10%, față de anul trecut, iar rectificarea bugetară propune o creştere ANUALĂ de 15%. Asta înseamnă că în ultimele luni să avem o creştere de peste 20%. Nu e imposibil, dar prognoza este excesiv de optimistă“. El a mai spus că o creştere economică reală de 5,5%, faţă de 6,1%, cât era precedenta proiecţie, este una foarte mare, care iese din peisajul proiecţiilor existente în momentul de faţă în piaţă - „Noi, la bancă (Raiffeisen Bank - n.r.), avem acum o prognoză de de 4,2%, pe care o considerăm deja foarte optimistă şi suntem în proces să o revizuim, probabil undeva la sub 4%, mai degrabă spre 3,5%. Deci 5,5% creştere economică pare ceva nerealist... Atunci facem prognoze, nimeni nu are dreptate, evident, că nu ştie nimeni exact ce se va întâmpla în viitor, dar putem să ataşăm nişte probabilităţi mai mici sau mai mari. La 5,5% creştere economică proiectată de către Guvern aş ataşa o probabilitate aproape de zero“. Și el, ca și FMI, a mai spus că există o șansă foarte mare ca deficitul bugetar să sară peste pragul de avarie de 3%.