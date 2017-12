Guvernul îngheaţă taxele

Guvernul nu va introduce în 2014 nici taxa de solidaritate pe veniturile mari şi nici cotele diferenţiate de impozitare a persoanelor fizice, deoarece nu doreşte să schimbe sistemul fiscal. În plus, bugetul pe anul în curs este deja construit, a declarat ieri premierul Victor Ponta. „Iniţial, PNL a fost de acord cu taxa de solidaritate, după aceea nu a mai fost de acord, dar s-ar putea să fie din nou de acord. Important este că nu dorim, în acest an, să schimbăm niciun fel de sistem fiscal. Nu se majorează nicio taxă peste 16%. Din păcate, nu o să putem, cel puţin în 2014, să aplicăm ceea ce am stabilit cu PNL, şi anume cotele de 8% şi 12% pentru cei cu venituri mici, pentru că bugetul este deja făcut. Dacă o să putem în 2015, în mod sigur o vom face“, a spus Ponta. În urmă cu două săptămâni, când PNL se afla la guvernare, Ponta afirma că impozitul diferenţiat nu va fi introdus în mod sigur în acest an, la fel cum nici taxa de solidaritate pe venituri ridicate nu va fi aplicată în 2014, „dacă nu există o decizie unanimă în cadrul USL“. În strategia fiscal-bugetară 2014 - 2016, aprobată la finele anului trecut, Guvernul arăta că impozitul diferenţiat s-ar putea aplica din iulie 2014, odată cu reducerea CAS cu cinci puncte procentuale.