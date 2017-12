Guvernul interzice CNADNR să mai angajeze lucrări nefinanţate

Guvernul a limitat posibilitatea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR) de a efectua şi contracta lucrări fără acoperire în buget şi va iniţia discuţii cu principalii constructori de drumuri, pentru a-i asigura că lucrările deja efectuate vor fi plătite, dar şi pentru a cere un raport mai bun calitate-preţ, afirmă premierul Ponta. \"În acest moment, CNADNR are deja lucrări efectuate, dar pentru care nu are bani, de peste 600 milioane lei, aşa încât săptămâna viitoare voi avea eu însumi, împreună cu miniştrii Transporturilor şi Finanţelor, o întâlnire cu principalii constructori - majoritatea companii europene, dar sunt şi companii româneşti - pentru a-i asigura pe toţi că lucrările care s-au efectuat vor fi plătite, însă că în viitor trebuie să găsim un alt sistem prin care preţul şi calitatea lucrărilor de infrastructură să se schimbe în bine, iar atunci se va schimba în bine şi modul în care statul plăteşte\", a spus Ponta. El a arătat că, în acest an, Guvernul nu a redus din fondurile CNADNR, ci a limitat posibilitatea instituţiei de a mai efectua şi contracta lucrări pentru care nu are acoperire bugetară. Una dintre variantele Executivului este ca CNADNR să fie transformată în agenţie, denumită Agenţia Naţională de Infrastructură Rutieră, iar datoriile instituţiei să nu mai fie achitate din veniturile proprii, ci din bugetul de stat.