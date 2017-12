Guvernul îşi permite o rectificare bugetară pe plus

S-AU GĂSIT SOLUŢII După ce pedeliştii au lăsat România cu ambele picioare în groapă, Guvernul Ponta trebuie să repare toate neregulile şi să arunce „gunoiul“ ţinut sub preş de fosta guvernare. Dacă pentru pedelişti anul românesc avea doar 10 luni, întrucât doar pentru 10 luni au fost asigurate fonduri pentru funcţionarea statului, încercând să acopere deficitul bugetar şi hoţiile lor, premierul Victor Ponta a anunţat că a găsit soluţii pentru ca România să funcţioneze şi în cele două luni rămase până la sfârşitul anului. Premierul a anunţat că încasările suplimentare şi cheltuielile mai mici permit Guvernului să efectueze rectificarea bugetară, a doua din acest an, pe plus cu 1,354 miliarde lei. Potrivit proiectului de ordonanţă privind rectificarea bugetară, publicat de Ministerul Finanţelor Publice (MFP), cheltuielile de natura datoriei publice, incluse în buget, sunt prognozate în scădere cu aproape 1,480 miliarde lei şi acoperă un gol de finanţare a bugetului de stat de 1,402 miliarde lei, un alt gol de 74,8 milioane lei la bugetul asigurărilor sociale de stat şi unul mai mic, de patru milioane lei, la bugetul de şomaj.

RECTIFICARE AGREATĂ Majorarea pe ansamblu cu 1,354 miliarde lei a cheltuielilor bugetului general consolidat, la rectificare, vizează o creştere de 307,7 milioane lei a cheltuielilor bugetului de stat, o suplimentare de 2,55 miliarde lei a bugetelor locale, o majorare de 70 milioane lei a bugetului asigurărilor sociale, o suplimentare de 136,4 milioane lei la Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, o creştere de 2,5 milioane lei a cheltuielilor Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), resurse fiind găsite la bugetul de şomaj, de unde se taie cheltuieli de 201 milioane lei. Deficitul bugetului general consolidat este menţinut la 13,66 miliarde lei, respectiv 2,2% din Produsul Intern Brut. Conform proiectului, a doua rectificare bugetară pe anul 2012 este fundamentată pe o creştere economică revizuită în scădere la 1%, faţă de nivelul de 1,2% luat în calcul la prima rectificare bugetară, în august 2012, în timp ce bugetul iniţial a fost construit pe o creştere de 1,8-2,3%. Rectificarea are în vedere continuarea Acordului Stand-by de tip preventiv, dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, intrat în vigoare la sfârşitul lunii martie 2011.