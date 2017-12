Guvernul îşi va asuma răspunderea pe legile Educaţiei în septembrie

Ministrul Dezvoltării, Vasile Blaga, a anunţat, vineri, că Executivul îşi va asuma răspunderea în Parlament pentru legile Educaţiei. Democrat-liberalul a afirmat că votul pe aceste legi va indica şi dacă mai funcţionează coaliţia: “Punctul de vedere al premierului a fost că Guvernul îşi va asuma răspunderea pe acest pachet de legi. E bătut în cuie. Şi atunci, desigur, vom vedea şi dacă Guvernul mai are majoritate in Parlament”. Ministrul a arătat că “premierul nu o dată a declarat ca este nemulţumit de faptul că s-au tergiversat foarte mult legile care se referă la modernizarea învăţămîntului românesc. Erau astfel de nemulţumiri vizibile, pentru că încă din aprilie a atras atenţia d-nei ministru că întîrzie cu prezentarea acestor legi”. Blaga a precizat, la un post de radio, că Executivul îşi va asuma răspunderea pe aceste legi “undeva între 5 şi 15 septembrie”, ţinînd cont de regulamentul comun de funcţionare al Camerei Deputaţilor şi Senatului şi de paşii constituţionali care trebuie făcuţi. Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, în urmă cu cîteva zile, că asumarea răspunderii pe legile Educaţiei de către Guvern reprezintă “un ordin de imagine” primit de premierul Emil Boc de la preşedintele Traian Băsescu. În opinia liderului PSD, în Educaţie este nevoie de o reformă profundă, realizată pe baza unei dezbateri publice. Informaţia potrivit căreia PD-L ar fi găsit pretextul de a elimina PSD de la guvernare prin convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului în a doua jumătate a lunii august a apărut în presă la finalul lunii iulie. Anumite surse au afirmat că, în cazul în care social-democraţii ar refuza adoptarea pachetului de legi pe Educaţie, democrat-liberalii ar rupe coaliţia. Au vorbit apoi oficial pe această temă premierul Boc şi ministrul Turismului, Elena Udrea, care au anunţat o sesiune extraordinară a Parlamentului ce ar fi urmat să fie convocată la mijlocul lunii august, fiind un moment potrivit pentru verificarea coaliţiei. Potrivit noilor legi ale Educaţiei, sistemul de învăţămînt preuniversitar va fi schimbat. Învăţămîntul liceal va deveni obligatoriu, iar bacalaureatul se va da diferit faţă de cum are loc în prezent. În timpul ultimului an de liceu, elevii vor susţine două examene de verificare a cunoştinţelor, de folosire a computerului şi de limbi moderne. Proiectul de lege prevede că toate aceste evaluări din timpul anului şcolar sînt eliminatorii, iar dacă nu le promovează, elevii nu vor putea intra în bacalaureat.