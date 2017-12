Guvernul limitează cheltuielile autorităţilor locale

Bugetele autorităţilor locale sînt „controlate”, mai nou, de la centru, taman de Guvernanţii liberali care, în 2004, anunţau cu surle şi trîmbiţe că vor urmări în principal descentralizarea reală. În ultima şedinţă a Guvernului s-a decis limitarea cheltuielilor efectuate de autorităţile locale, astfel că autorităţile locale nu vor putea cheltui lunar mai mult de 15% din media lunilor precedente. „Ordonatorii principali de credite vor avea obligativitatea de a trimite lunar derularea programului de investiţii publice pentru luna anterioară, astfel încît Ministerul Economiei şi Finanţelor să poată analiza utilizarea creditelor bugetare puse la dispoziţie în luna precedentă\", se arată într-un comunicat al Executivului. Guvernul taxelor pe orice s-a trezit acum să blocheze pînă şi cheltuielile publice, sub pretextul menţinerii inflaţiei sub control. Mai mult, Guvernul a interzis instituţiilor publice să mai cumpere în acest an imobile, autoturisme, mobilier, aparatură electrocasnică, aparate de telecomunicaţii pentru birou şi aparate de aer condiţionat, fiind exceptate unităţile şcolare, instituţiile nou-înfiinţate şi achiziţiile finanţate nerambursabil. Interdicţia nu se va aplica pentru autorităţile şi instituţiile publice nou-înfiinţate în 2007-2008, numai dacă acestea nu provin din restructurarea altor instituţii publice, deja existente, şi cele care se mută în sedii noi, precum şi cele din domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare şi proiectele finanţate din împrumuturi interne şi externe, din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite pentru liniile de asistenţă ale programelor operaţionale finanţate din fonduri structurale, proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile şi din fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări. \"Pentru transparenţă în utilizarea fondurilor publice se instituie sistemul de monitorizare pentru unele categorii de cheltuieli pentru care ordonatorii principali de credite trebuie să raporteze Ministerului Economiei şi Finanţelor date şi informaţii ce se vor stabili prin ordin al ministrului Economiei şi Finanţelor. Astfel, ordonatorii principali de credite vor avea obligativitatea de a trimite lunar derularea programului de investiţii publice pentru luna anterioară, astfel încît Ministerul Economiei şi Finanţelor să poată analiza utilizarea creditelor bugetare puse la dispoziţie în luna precedentă\", se mai arată în comunicat. Interdicţiile sînt motivate de faptul că, în perioada 2000-2007, cheltuielile de personal în sectorul bugetar au urcat de şase ori, prin creşterea numărului de posturi cu 24% şi majorarea salariilor. O motivaţie nesatisfăcătoare, avînd în vedere că personalul din administraţia publică este insuficient. Situaţie recunoscută chiar de Guvernul care ia măsuri împotriva unei... false impresii, din moment ce ministrul Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian, a declarat că Guvernul a decis să amîne cu două-trei luni blocarea posturilor în sectorul bugetar, la solicitarea unor instituţii precum Ministerele Justiţiei, Agriculturii şi Internelor, care au argumentat că trebuie să mai angajeze personal pentru a-şi desfăşura eficient activitatea.