Guvernul Marii Britanii va comunica şi pe plaforma de microblogging Twitter

Guvernul Marii Britanii va comunica în curînd şi prin intermediul platformei de microblogging Twitter, marţi fiind publicat, pe site-ul instituţiei, un ghid de 20 de pagini care are rolul de a-i învăţa pe reprezentanţii ministerelor cum să folosească acest serviciu. Ghidul de utilizare a serviciului de Internet Twitter a fost creat de Departamentul pentru Afaceri, Inovare şi Abilităţi (Department for Business, Innovation and Skills - BIS) din cadrul cabinetului Brown. Folosirea Twitter-ului de către miniştri va implica însă şi riscuri, precum atragerea de critici privind risipa de bani publici şi imposibilitatea recuperării investiţiei făcute, anticipează jurnaliştii britanici. Potrivit ghidului, departamentele de media din Guvernul Marii Britanii, care vor comunica pe Twitter, vor putea să transmită mesaje despre instituţii ale cabinetului, să răspundă la întrebările formulate de cetăţeni şi să comunice cu miniştrii, oriunde s-ar afla aceştia, cu condiţia ca mesajele transmise să nu încalce normele de securitate a informaţiei.

Neil Williams, şeful canalelor digitale din BIS, a recomandat ca mesajele să fie formulate într-o manieră cît mai umană şi credibilă. Potrivit lui Williams, reprezentanţii departamentelor guvernamentale, care se vor ocupa de comunicarea pe Twitter, vor trebui să scrie cel puţin două mesaje pe zi, la un interval de minimum 30 de minute între ele, dar nu mai mult de 10 mesaje. Tot şeful canalelor digitale din BIS, care este şi autorul ghidului privind modalităţile de utilizare a site-ului de microblogging, consideră că principala problemă va fi tonul discuţiilor, deoarece utilizatorii acestui serviciu folosesc un limbaj informal şi este foarte posibil ca aceştia să nu agreeze textele formulate de reprezentanţii departamentelor guvernamentale. Williams a adăugat că reprezentanţii Guvernului care se vor ocupa de funcţionarea noului sistem de comunicare pe internet vor trebui să posteze printre altele şi link-uri cu diverse informaţii de interes public, nu doar să facă trimiteri la comunicatele de presă. Pe lîngă avantajul comunicării rapide, Twitter-ul mai permite şi măsurarea audienţei mesajelor. Platforma de microblogging permite cunoaşterea exactă a numărului utilizatorilor care au vizualizat mesajele trimise de guvern, precum şi a locului de unde acestea au fost trimise. Printre obiectivele acestui proiect se numără şi extinderea informaţiilor legate de guvern şi în mediul online, prin crearea de noi legături cu audienţa relevantă, precum jurnaliştii şi bloggerii.

Twitter are, în Marea Britanie, milioane de utilizatori şi a devenit un important mediu de comunicare, lucru confirmat chiar şi de familia regală. Din 10 iulie, familia regală dispune de o pagină personalizată pe Twitter, pentru a permite susţinătorilor să urmărească activităţile oficiale ale membrilor săi.