Guvernul mizează pe încasări din TVA şi amenzi

Guvernul se bazează anul viitor pe încasări mai mari la bugetul de stat din accize, impozit pe venit şi pe profit şi mai ales din Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA), dar şi din amenzi, confiscări şi taxe pe jocurile de noroc. Prognoza de venituri pe care se bazează statul anul viitor este prezentată în proiectul de buget pentru 2011. Conform documentului, Guvernul se aşteaptă să încaseze anul viitor 11,5 miliarde lei din impozitul pe profit, comparativ cu 10,7 miliarde lei reprezentând execuţia preliminată pentru acest an, din care 10,7 miliarde lei de la agenţii economici şi 776 milioane lei de la băncile comerciale. Încasările din impozitul pe venit sunt estimate la 18,5 miliarde lei faţă de 17,9 miliarde lei în 2010. Cea mai mare creştere de venituri pe care mizează Guvernul anul viitor ar urma să rezulte din încasarea TVA, majorată de Executiv de la 19%, la 24%, încasările totale fiind estimate în creştere cu 16,7%, la 43,1 miliarde lei, faţă de 36,9 miliarde lei în acest an. Estimările de încasări de TVA pentru intervalul 2012-2014 sunt indicate, de asemenea, în creştere semnificativă, la 47,4 miliarde lei în 2012, la 51,6 miliarde lei în 2013 şi la 56,1 miliarde lei în 2014. Guvernul aşteaptă însă venituri mai mari şi din amenzi, penalităţi pentru nedepunerea declaraţiei de impozite şi confiscări de bunuri (de la 407,6 milioane lei la 429,2 milioane lei), din taxele pentru jocurile de noroc (în creştere de la 435,8 milioane lei în acest an la 462,4 milioane lei), din taxe vamale (de la 585,9 milioane lei în acest an la 623,7 milioane lei), precum şi din sume virate „eronat” în conturile de disponiblităţi ale instituţiilor publice reorganizate (de la 100.000 lei la 105.000 lei).