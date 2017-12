Guvernul plănuieşte o creştere economică de peste 3%

OBIECTIVELE GUVERNANŢILOR Fondul Monetar Internaţional (FMI) va trasa Guvernului sarcini precise pentru menţinerea economiei la nivelul de plutire. Politicienii Puterii au anunţat că România are nevoie de o creştere economică de peste 3% pentru o dezvoltare economică normală. Liderul deputaţilor PNL, Dan Radu Ruşanu, punctează că, în 2013, ţara noastră are nevoie de o creştere economică suficient de mare. „Principala ţintă şi principalele atuuri ale viitorului Guvern vor consta în realizarea unor investiţii finanţate din bugetul de stat sau din investitori străini! Văd că băncile fac din ce în ce mai mult pasul înapoi, pentru a putea asigura creşterea economică. Dacă nu vom asigura o creştere economică nu ştiu dacă substanţială, dar oricum peste 3%, atunci, în 2013, vom avea mari probleme \", a opinat liberalul. O altă măsură pe care Guvernul USL o are în vedere vizează creşterea salariului minim pe economie cu 100 de lei, de la 700 la 800 de lei. Guvernanţii vorbesc şi despre necesitatea unui program de investiţii în economie. \"Fără aceste investiţii nu vom putea să realizăm creştere economică, fără creştere economică nu poţi să realizezi mai departe toate ţintele propuse prin bugetul de stat\", a mai spus Ruşanu.

MĂSURI Măsurile programate pentru acest an vor afecta şi bugetul de stat. „Prima constrângere va consta în plata datoriilor către organismele financiare internaţionale, în principal FMI, datorii făcute de Guvernul Boc în perioada 2009-2011 şi care acum au început să ajungă la scadenţă, începând cu acest an. S-a mai plătit o rată, dar foarte mică, în decembrie 2012”, aminteşte Ruşanu. O altă constrângere reprezintă încadrarea bugetului de stat al României într-un deficit bugetar de 2%, ceea ce va impune diminuarea drastică a investiţiilor finanţate de stat. A treia constrângere îşi propune ca băncile comerciale să reducă la jumătate, faţă de 2012, liniile de credit destinate agenţilor economici.