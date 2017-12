Guvernul PNL a scos Constanţa de pe harta României!

Funcţionarii din cadrul Primăriei Constanţa au taxat ieri subiectivismul manifestat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL) în alocarea de fonduri pentru programul guvernamental privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, lansat cu surle şi trîmbiţe în 2006. Această reacţie a fost generată de anunţul MDLPL conform căruia, nici în cel de-al treilea an al programului guvernamental, Constanţa nu primeşte nici măcar un leu, în condiţiile în care, din cele 693 de blocuri înscrise în program, 94 sînt ale Constanţei, un număr foarte mare raportat la numărul total. Probabil că guvernanţii nu s-au mai obosit să aloce fonduri Constanţei prin acest program întrucît PNL nu are nicio şansă la Constanţa. „Nu am primit fonduri pentru nicio expertiză şi audit termic al blocurilor, cu atît mai mult nu am primit fonduri nici pentru demararea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor multietajate. Ca funcţionari care lucrăm la aceste programe la nivel local tragem concluzia că, şi dacă jucam la 6 din 49 sau la 1 din 69 cu 13% dintre bilete, tot ieşea unul sau chiar două blocuri. Criteriile netransparente ale Ministerului Dezvoltării, care stau la baza alocării fondurilor pentru programul de reabilitare termică, sînt vădit discreţionare. Constatăm că, anul trecut, ca şi anul acesta, sînt aceleaşi localităţi beneficiare: Sfîntul Gheorghe, Miercurea Ciuc, Piatra Neamţ, Bacău şi Bucureşti. Probabil că aceste oraşe conduse de edili PNL şi UDMR au cele mai mari probleme din punct de vedere al izolaţiilor termice, deşi fondul locativ a fost construit în aceeaşi perioadă în toată ţara”, a declarat ieri consilierul Direcţiei de programe şi Dezvoltare din cadrul Primăriei Constanţa, Adrian Crăciun. El a adăugat că anul acesta s-au înscris în program alte 59 de blocuri de la 37 de asociaţii constănţene şi că Primăria a alocat în buget 6 miliarde de lei special pentru reabilitări. „Banii stau blocaţi şi nu pot fi folosiţi pentru alte lucrări sau alte studii de fezabilitate. Aceşti bani reprezintă contribuţia Primăriei pentru toate cele 59 de blocuri. Şi asociaţiile au cele 33 de procente cu care trebuie să contribuie la program. La Constanţa s-a constituit un provizion de 66% din fondurile necesare reabilitării termice şi nu mai aşteptăm decît cele 34% din fonduri care trebuie să vină de la Guvern şi care, din păcate, nu vin”, a mai spus Crăciun.

Prefectul nu înţelege nimic... din nou!!!

Tot ieri, prefectul Culeţu a acuzat municipalitatea de faptul că nu ar fi urmărit aşa cum trebuie evoluţia acestui proiect. „În aceste programe este competiţie între autorităţi. În măsura în care eşti bine pregătit, primeşti fonduri acolo unde trebuie şi cît trebuie. Constanţa nu a fost aşa de bine pregătită”, a declarat ieri prefectul. În replică, funcţionarii Primăriei au explicat că lobby-ul la Guvern ar fi putut fi făcut tocmai de către prefect, care a primit din partea municipalităţii documentele privind programul reabilitărilor termice de la Constanţa. O dovadă vie este clădirea în care funcţionează Primăria. Geamurile termopan au fost schimbate peste tot, mai puţin la Primărie. Am vrut prin efort bugetar propriu să schimbăm geamurile, dar nu avem acordul prefectului să le reabilităm. Abilitatea Primăriei în promovarea programului este reprezentată de faptul că 94 din cele 698 de imobile din programul guvernamental sînt propuse de Constanţa. “Probabil şi şoseaua de coastă şi riviera port şi celelalte proiecte nu au fost aprobate tot din cauza lipsei noastre de experienţă, în viziunea prefectului. Am fi putut primi şi din partea Prefecturii un sprijin, pentru că noi, la Primărie, am făcut tot ce era de făcut, pentru toate programele. Sîntem foarte frustraţi şi nemulţumiţi pentru că, după patru ani de cînd lucrăm în Primărie, vedem că toată munca noastră se iroseşte în van, pe motive politice, din cauza acestei maniere de lucru a Guvernului, în urma căreia nu suferă decît constănţenii. Mai ales că este un program naţional pe marginea căruia s-a făcut tam-tam”, a spus Crăciun.

“Guvernul nu mai are bani, pentru că i-a cheltuit să plimbe elefantul prin oraş”

Nici asociaţiile de proprietari din Constanţa înscrise în programul guvernamental nu au primit bine vestea că niciun bloc din Constanţa nu a primit unda verde de la Guvern pentru reabilitarea termică. Administratorii asociaţiilor s-au arătat fie indignaţi, fie resemnaţi, fie supăraţi după ce au aflat că, din nou, Constanţa a primit zero lei de la Bucureşti. „Nu mai am încredere în nimeni şi în nimic. De minciuni şi de prostii de-astea sîntem sătui. Au tot făcut legi, ordonanţe şi în realitate au făcut pe dracu să-i pieptene. Dacă tot fac ceva, să facă şi să nu ne mai vîndă gogoşi”, a spus Antone Nicolae, administratorul Asociaţiei de proprietari J2. La rîndul său, administratorul Asociaţiei 67, Angela Bădică, a afirmat, resemnată, că nu este surprinsă de deznodămîntul programului guvernamental: „Sînt atîtea lucruri nelalocul lor în ţara asta... Ni s-a umplut paharul de atîtea promisiuni deşarte”. Şi administratorul Asociaţiei 44, Emilia Georgescu, a răspuns în acelaşi ton: “Din 2006 tot depunem documente pentru acest program şi aşteptam cu nerăbdare să vină fondurile pentru a demara lucrările. La Constanţa nu se alocă fonduri... Păi, la cîţi bani au dat să plimbe elefantul prin oraş, de unde să mai aibă liberalii bani pentru blocuri?! Am prevăzut că nu o să luăm banii, aşa încît am început singuri să executăm lucrări pentru izolaţiile exterioare”. Asociaţiile înscrise în programul reabilitărilor termice ar putea să înainteze un memoriu către Guvernul României, prin care să ceară Ministerului Dezvoltării să-şi reconsidere atitudinea păguboasă manifestată faţă de locuitorii Constanţei. „Sînt foarte indignată şi supărată. Avem foarte mulţi pensionari în asociaţia de proprietari, care nu pot susţine financiar reabilitarea termică. Sper din tot sufletul să facem un memoriu semnat de toate asociaţiile către Minister, prin care să amintim Guvernului că şi la Constanţa sînt oameni care trăiesc în România. Programul guvernamental este pentru toată ţara, nu pentru o selecţie arbitrară”, a declarat administratorul asociaţiei BS2, Maria Mândilă.