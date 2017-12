Guvernul poate emite ordonanțe în perioada vacanţei parlamentare

06:09:43 / 13 Ianuarie 2017

Partide toxice

Partidele toxice vor cu tot dinadinsul ca acest guv ales sa fie impiedicat pt a nu si pune in aplicare ce a promis in campania electorala!..Cum sa spui in plina iarna cand tu esti in vacanta...ca guv ales sa nu dea o ordonanta care ar ajuta poporu sa iasa din iarna asta grea!..Asa gandesc partidele toxice pmp pnl usr care sant o apa si un pamant de hoti