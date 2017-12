Lipsa de iniţiativă a Guvernului în ceea ce priveşte monopolul pe care îl deţin marile companii pe piaţa carburanţilor, precum şi majorările taxelor decise de guvernanţi au făcut ca preţurile combustibililor să se majoreze, stârnind nemulţumirea românilor. Din acest motiv, reprezentanţii transportatorilor din România au acuzat Executivul pentru creşterea preţurilor carburanţilor, din cauza majorării accizelor şi a TVA, dar şi deprecierii leului faţă de dolar şi euro. Mai mult, aceştia au solicitat returnarea accizei aferente transporturilor comerciale şi transparenţă privind structura preţurilor benzinei şi motorinei. „Guvernul este de vină pentru că preţul carburanţilor este mare. Noi putem să mergem şi în alte ţări să alimentăm, şi astfel vom pune presiune pe stat, pentru că îi vor scădea încasările”, a declarat, ieri, Ion Lixandru, vicepreşedintele Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR). El a precizat că, în 2009, s-au consumat şapte miliarde de litri de combustibil, pentru care statul a încasat din taxe patru miliarde de euro. „Nu ne-ar deranja preţul carburantului dacă am avea autostrăzi şi condiţii de siguranţă, dar aşa devenim şi neconcurenţiali în raport cu alţi transportatori din UE”, a spus reprezentantul UNTRR. Uniunea a solicitat stoparea creşterii necontrolate a preţului la motorină, asigurarea funcţionării libere a pieţei şi transparenţei structurii preţului şi returnarea accizei aferente transporturilor rutiere comerciale. Tot ieri, Consiliul Concurenţei a anunţat că datele preliminare ale autorităţii arată că firmele petroliere din România au respectat legislaţia în privinţa creşterii preţurilor la carburanţi. Autoritatea va finaliza în primul trimestru din acest an o investigaţie pe piaţa comercializării carburanţilor, începută în 2005. În urma presiunilor exercitate de şoferii care, în ultimele zile, au blocat zeci de benzinării în toată ţara, şi premierul Emil Boc şi-a dat seama că Guvernul ar putea introduce contramăsuri specifice economiei de piaţă, precum impunerea unor impozite, împotriva producătorilor care cresc rapid şi nejustificat preţul carburanţilor. Principalele companii care distribuie carburanţi în România sunt OMV Petrom (SNP), Rompetrol, LukOil, MOL şi OMV.