Guvernul pune în pericol constănţenii

POPULAŢIA ÎŞI PLĂTEŞTE DATORIILE. GUVERNUL NU. Consilierii locali constănţeni au votat, ieri, în şedinţa ordinară, situaţia financiară la 31.12.2010 pentru RADET Constanţa. Situaţia Regiei nu este una tocmai bună având în vedere datoriile pe care le are către CET. “În ceea ce priveşte încasările de la populaţie, pot spune că stăm foarte bine. În urma calculelor efectuate, încasările de la constănţeni sunt de 92%. Trebuie să precizez că, în 2010, nu a existat nicio datorie de la populaţie, fiind încasaţi toţi banii. Datoriile pe care le avem sunt, de fapt, de la Guvern, care nu şi-a achitat partea de subvenţie”, a declarat directorul RADET, Ilie Rachieru. El a precizat că, la aceste datorii, care în prezent ajung la 50 de milioane de lei, CET-ul percepe penalităţi. “Suntem într-o situaţie foarte dificilă. Am spus-o încă de anul trecut. Noi, ca şi administraţie locală, ne-am achitat de îndatoriri, şi chiar am plătit în avans partea noastră de subvenţie. Din nefericire, Guvernul Boc nu vrea să ne dea banii pe care îi merităm”, a declarat primarul Radu Mazăre. El a precizat că aceste sume trebuie cumva recuperate. “Aşa cum am promis, am acţionat în judecată Guvernul pentru a putea recupera banii. Avocaţii au găsit o ordonanţă a Guvernului în care se spune că banii de subvenţie de la Guvern se dau în funcţie de numărul de gigacalorii consumate. Din păcate, banii s-au alocat după culoarea politică a fiecărui oraş. Sper să avem câştig de cauză şi să primim aceşti bani pe care să-i plătim mai departe către CET. Când a venit Boc la Constanţa, i-am prezentat situaţia, dar nu am primit niciun răspuns”, a spus Mazăre.

INDEPENDENŢA ENERGETICĂ A CONSTANŢEI, O SOLUŢIE. În lipsa reacţiilor de la centru, primarul a readus în discuţie problema independenţei energetice pentru oraşul Constanţa. “La ultima şedinţă extraordinară vă vorbeam despre o eventuală investiţie a municipalităţii într-un nou CET sau în mai multe centrale la nivelul oraşului. Vreau să vă spun că am declanşat deja discuţiile cu reprezentanţii BERD, cu ajutorul consilierului local Felix Stroe. Reprezentanţii BERD sunt interesaţi să ne sprijine, mai ales că au văzut că există un număr mare de locuitori legaţi la sistemul RADET de distribuţie a agentului termic. Acum rămâne de văzut dacă vom face această investiţie, noi ca municipalitate, sau dacă o vom putea face cu un investitor privat. Ca să facem noi investiţia, prin obţinerea unui împrumut, avem nevoie de un aviz de îndatorare de la Ministerul de Finanţe, pe care nu îl putem lua pentru că Elena Udrea a consumat tot plafonul de îndatorare la nivelul întregii ţări. În aceste condiţii, varianta cu investitorul privat este cea mai bună”, a spus Mazăre.