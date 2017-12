Guvernul reduce numărul avizelor de muncă pentru străini

Guvernul va elibera anul viitor doar 5.500 permise de muncă pentru străini, destinate în principal muncitorilor permanenţi, cu 2.500 autorizaţii mai puţin decât în acest an, şi va restrânge numărul autorizaţiilor pentru lucrători detaşaţi, invocând pericolul de „dumping social” prin neplata contribuţiilor la asigurările sociale. Decizia a fost luată prin hotărâre aprobată în şedinţa de joi. Permisele de muncă sunt eliberate străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze o activitate în România în baza deciziei de detaşare a unui angajator persoană juridică străină. Pentru acest an au fost aprobate 8.000 permise muncă, din care au fost eliberate 2.102 autorizaţii de muncă. O limită maximă de 8.000 permise de muncă pentru străini a fost aprobată şi pentru anul 2009. Anul viitor vor fi însă acordate străinilor doar maximum 5.500 permise de muncă, din care 4.000 autorizaţii pentru lucrători permanenţi (faţă de 5.500 aprobate pentru 2010), 600 pentru lucrători detaşaţi (faţă de 1.000 în acest an), 200 pentru sezonieri (400 în 2010), 100 autorizaţii de muncă nominale (similar ca în acest an), 100 permise pentru stagiari (faţă de 200 autorizaţii în 2010), 300 permise de muncă pentru sportivi (faţă de 500 în acest an) şi 200 autorizaţii de muncă pentru lucrători transfrontalieri (faţă de 300 în acest an). În situaţia în care numărul cererilor pentru eliberarea de autorizaţii de muncă este mai mare decât limita stabilită, acesta poate fi suplimentat de Guvern în baza unui memoriu justificativ. Actul normativ este justificat de Guvern prin necesitatea de a asigura forţă de muncă în unele activităţi sau meserii care nu pot fi acoperite cu muncitori români din cauza „emigrării masive” a acestora în străinătate, prevenirea creşterii numărului de muncitori fără forme legale, dar şi prin necesitatea limitării numărului de lucrători detaşaţi, din cauza pericolului de „dumping social”.