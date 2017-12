Guvernul reduce numărul muncitorilor străini pentru că nu plătesc CAS

Măsurile luate de Guvern pentru reducerea cheltuielilor nu-i afectează numai pe români. Pentru anul viitor, guvernanţii au decis, printr-un proiect de hotărâre, eliberarea a doar 5.500 permise de muncă pentru străini, destinate în principal muncitorilor permanenţi, cu 2.500 autorizaţii mai puţin decât în acest an. Executivul şi-a motivat decizia invocând pericolul de „dumping social” prin neplata contribuţiilor la asigurările de sănătate (CAS). Astfel, anul viitor vor fi acordate străinilor 5.500 permise de muncă, din care 4.000 autorizaţii pentru lucrători permanenţi (faţă de 5.500 aprobate pentru 2010), 600 pentru lucrători detaşaţi (faţă de 1.000 în acest an), 200 pentru sezonieri (400 în 2010), 100 autorizaţii de muncă nominale (similar ca în acest an), 100 permise pentru stagiari (faţă de 200 autorizaţii în 2010), 300 permise de muncă pentru sportivi (faţă de 500 în acest an) şi 200 autorizaţii de muncă pentru lucrători transfrontalieri (faţă de 300 în acest an). Actul normativ este justificat de Guvern prin necesitatea de a asigura forţă de muncă în unele activităţi sau meserii care nu pot fi acoperite cu muncitori români din cauza „emigrării masive” a acestora în străinătate, prevenirea creşterii numărului de muncitori fără forme legale, dar şi prin necesitatea limitării numărului de lucrători detaşaţi, din cauza pericolului de „dumping social”.

• 200 DE EURO PENTRU O AUTORIZAŢIE • Cu alte cuvinte, avem nevoie de muncitori din străinătate, dar nu prea mulţi. „Prin actul normativ se asigură un control al numărului străinilor care intră în scop de muncă pe teritoriul României şi se limitează numărul lucrătorilor detaşaţi, pentru care nu se plătesc contribuţii de asigurări sociale în România”, se arată în proiectul de hotărâre. În actul normativ se mai arată că eliberarea unui număr de 5.500 autorizaţii de muncă reprezintă un venit la bugetul de stat de aproximativ 1,1 milioane euro, având în vedere costul de 200 euro care trebuie plătit pentru eliberarea unei autorizaţii de muncă. Datele Oficiului Român pentru Imigrări relevă că, la 30 septembrie 2010, în România erau înregistraţi cu şedere legală 59.358 străini, din care 49.282 cu şedere temporară şi 10.076 cu şedere permanentă.