Guvernul restituie taxa auto până la finalul lunii mai

Ministrul Finanţelor Publice a anunţat, joi, că printr-o hotărâre de guvern, vor fi transferaţi 700 de milioane de lei din fondul de rezervă al Guvernului în cel de mediu pentru ca cei care au depus cereri de restituire a taxei auto până la 31 august 2018 să poată beneficia de restituirea acesteia până la sfârşitul lunii mai.

La jumătatea lunii aprilie, Teodorovici declara că ANAF trebuie „să se dea peste cap” să rezolve situaţia taxei auto, altfel vor fi demiteri. „Am spus foarte clar că până la final de aprilie toate deciziile de impunere care mai sunt încă de emis de către ANAF trebuie să se emită. Dacă nu se emit aceste decizii, acele persoane pleacă din funcţii, oricine ar fi. Acesta este primul pas. Al doilea pas este simplificarea modului în care trebuie să plătim omului acea sumă. Din păcate astăzi mai este o întreagă birocraţie pe acest subiect şi la fel, am spus clar: ANAF-ul trebuie să se dea peste cap - eu am să sprijin datul peste cap de mai multe ori dacă este cazul - ca până la final de mai să plătească sumele aferente acestei taxe. Acum suntem în aprilie, iar până la final de mai trebuie să se găsească orice fel de soluţie, plata sumelor pe care noi le asigurăm de la buget, iar dânşii trebuie să plătească şi să îmi spună ce trebuie să modificăm legal ca să facem acest pas şi să plătească contribuabililor acea sumă şi apoi să stea să facă verificarea cu ce are de dat eventual acea persoană către stat. Pentru că statul a luat banii contribuabililor, i-a luat cu două mâini şi acum, din păcate pentru contribuabil, statul să verifice - ia să vedem, ai tu cumva datorii la stat? Că poate la acea vreme, când ți-am luat taxa, poate că nu aveai”, a declarat ministrul Teodorovici.

Ministrul a mai spus că există banii pentru plata sumelor din taxa auto şi că singurii care nu vor primi banii sunt cei a căror situaţie nu este foarte clară și pentru carei ANAF a solicitat lămuriri suplimentare. „Oamenii trebuie să îşi primească banii înapoi. Până la sfârşitul lunii mai, anul acesta, trebuie să îi primească!”, a spus ministrul Finanţelor.