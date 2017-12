Guvernul României ia înapoi Stadionul „Farul“

15:05:18 / 20 Mai 2017

Pentru Ion si alții ca el

Nu stiu ce varsta ai dar ceva imi ca trebuie sa ma adresez cu "nea". Am avut si parc in Constanta dar atunci cand Mazare l-a facut praf cu Mall-uri si alte cele nu a iesit nimeni in strada sa protesteze ca va inchidea gura cu pui si orez. Acum mergeti cu nepotii la plimbare pe langa blocurile care au ocupat tot ceea ce a insemnat spatiu verde in oras si lasati stadionul sa fie pentru sport asa cum.a fost conceput. Sa investeasca autoritatile in daramarea lui si contruirea unuia nou si sa nu mai admiram doar ce-au facut alte orase pentru ca asa am ajuns sa traim in cel mai jalnic dintre marile orase din Romania.