“Guvernul se gîndeşte numai cum să supravieţuiască“

Vicepreşedintele PLD Gheorghe Flutur a declarat, sîmbătă, în Mamaia, la Şcoala de vară a TLD, că partidul din care face parte nu are de gînd nici să fuzioneze cu alte formaţiuni politice, nici să se desfiinţeze. Liderul liberal-democrat a precizat că PLD se pregăteşte pentru alegerile europarlamentare, la care îşi propune un scor de cel puţin 10%. “Sînt unele voci care spun că sîntem sateliţii lui Traian Băsescu, ai Partidului Democrat. Fals! Avem acţiunile noastre, lideri credibili, nu vrem să fuzionăm, vrem să trecem prin testul europarlamentarelor“, a afirmat Flutur. În opinia vicepreşedintelui PLD, PNL are o problemă de lideri, iar membrii actualului Guvern nu sînt interesaţi decît să rămînă cît mai mult timp în fruntea ţării. Liderul PLD a susţinut că trebuia organizate alegeri anticipate în momentul în care România a aderat la Uniunea Europeană. “Cînd a intrat în UE, România a făcut-o cu un guvern minoritar. Trebuiau organizate alegeri anticipate imediat după aderare. Acum, Guvernul nu mai are miză şi se gîndeşte numai cum să supravieţuiască. PNL e transparent precum celofanul. Liberalii au aruncat numele lui Mihai Răzvan Ungureanu pe piaţă înainte să-l fi întrebat dacă este de acord. Acum verifică listele de premianţi olimpici pentru a găsi un cap de listă. Dacă îl eliberează pe Miron Cozma, ar fi o soluţie\", a mai spus Flutur. El crede că marea problemă a PNL este că şi-a sacrificat liderii. Flutur a adăugat şi faptul că Mona Muscă este binevenită oricînd în rîndurile PLD. La rîndul său, preşedintele CRN al PLD, Valeriu Stoica, a declarat, vineri, tot în faţa tinerilor liberali democraţi, că revenirea Monei Muscă în partid este dorită, dar că se aşteaptă introducerea votului uninominal, aceasta putînd candida chiar pentru un loc de parlamentar. Potrivit lui Stoica, în prezent, Mona Muscă refuză să se întoarcă în politică, dar îşi doreşte o confruntare directă cu electoratul. Stoica a mai spus că PLD ar putea intra la guvernare alături de PD, dacă moţiunea de cenzură a PSD va duce la căderea actualului guvern. El a apreciat, totodată, că un guvern PD-PLD poate trece de Parlament, mizînd pe voturile tuturor partidelor, mai puţin ale social-democraţilor, tocmai pentru a nu se ajunge la alegeri anticipate. Potrivit lui Stoica, Traian Băsescu nu a discutat cu PLD această formulă de guvern. Stoica a spus, însă, că, dacă ar fi nevoie, liderii PLD nu ar evita guvernarea, deşi aceasta nu ar fi benefică pentru partid.