Guvernul se plânge că pierde bani din taxa auto

Pentru acest an, Guvernul estimează venituri totale de doar 624 milioane lei obţinute din taxa auto, de trei ori mai puţin decât prognoza de anul trecut şi proiecţia iniţială pe acest an, pe fondul diminuării cu 25% a cuantumului taxei şi după suspendarea la plată a taxei auto de primă vânzare. În proiectul hotărârii de aprobare a bugetului, estimarea pentru veniturile din taxa auto se ridica la 1,8 miliarde lei. Începând cu acest an, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule este redusă cu până la 25%. În acelaşi timp, în luna ianuarie, Guvernul a decis ca taxa de primă vânzare a maşinilor înmatriculate înainte de 2007 să fie suspendată până la începutul anului viitor, urmând ca persoanele care au plătit deja această taxă să primească banii înapoi. Prin suspendarea taxei auto de primă vânzare, bugetul Fondului pentru mediu a fost privat de 336 milioane lei, reprezentând veniturile care ar fi fost obţinute prin impunerea la plată a tuturor autovehiculelor înmatriculate rulate, pentru care este transcris dreptul de proprietate. O altă pierdere de venituri, estimată la 240 milioane lei, rezultă din reducerea valorii taxei auto cu până la 25%. Pentru anul trecut, pe fondul majorării taxei, Guvernul a estimat încasări din taxa auto de aproximativ două miliarde lei, cu 437,5 milioane lei peste prognoza veniturilor atrase din această sursă în 2010 şi de trei ori mai mult decât încasările înregistrate în 2009. Reamintim că taxa auto a fost introdusă de Guvern în luna aprilie 2008, fiind calculată în funcţie de datele tehnice ale fiecărei maşini în parte, pe baza capacităţii cilindrice şi emisiilor de dioxid de carbon. Guvernul a decis ulterior ca taxa de poluare auto să fie majorată, din 2011, în medie cu 45-50%, dar cu o creştere dublă sau aproape triplă pentru vehicule poluante, taxa fiind stabilită în funcţie de vechimea maşinii, capacitatea cilindrică şi gradul de poluare. Reprezentanţi ai unor companii din piaţa de profil au apreciat atunci că o creştere a nivelului taxei de poluare va duce la diminuarea drastică a importului de maşini second hand, intensificându-se astfel comerţul prin dealeri, cu vehicule rulate deja înmatriculate în ţară.