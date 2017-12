Guvernul Theresa May, „dezamăgit“ de poziţia Camerei Lorzilor privind Brexit

Guvernul Theresa May s-a declarat "dezamăgit" de hotărârea Camerei Lorzilor de a modifica planul de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. "Suntem dezamăgiţi că lorzii au ales să modifice un proiect adoptat fără amendamente de Camera Lorzilor. Noi vrem să garantăm drepturile cetăţenilor UE care trăiesc deja în Marea Britanie şi ale cetăţenilor britanici din celelalte state UE", a transmis purtătorul de cuvânt al Departamentului guvernamental Brexit, citat de cotidianul The Telegraph. Camera Lorzilor a respins, miercuri seară, planul privind ieşirea din Uniunea Europeană în forma prezentată de Guvernul Theresa May, introducând un amendament în sensul protejării cetăţenilor europeni aflaţi în Marea Britanie, astfel că proiectul va reveni în Camera Comunelor.