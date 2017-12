Guvernul trebuie să remită bugetul pe 2010

PC face apel la Guvernul Boc să vină urgent în Parlament cu proiectul de buget de stat pe 2010, a declarat vicepreşedintele partidului Vald Hogea, adăugând că PD-L şi Traian Băsescu blochează deliberat acest buget pentru a nu-şi asuma responsabilitatea. Hogea a afirmat că PC constată că Guvernul Boc II este în campanie electorală, în timp ce România nu are un buget. El a arătat că România are nevoie mai mult ca oricând de stabilitate şi de un buget, iar premierul şi ministrul Economiei, în loc să se afle la Palatul Victoria, se duc la mitinguri electorale. Pe de altă parte, premierul interimar Emil Boc a declarat că legea bugetului de stat pe 2010 va fi trimisă în Parlament în momentul în care \"va fi operabilă pentru Guvern\", iar Traian Băsescu a spus că trebuie să se gândească înainte de a promulga legea prin care Parlamentul abilitează Guvernul demis să alcătuiască bugetul pentru 2010, arătând că \"e o absurditate\" ca un Guvern care nu mai are încrederea Legislativului să facă bugetul.