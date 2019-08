Guvernul va depune plângere penală pe numele lui Iohannis

Guvernul va depune plângere penală pe numele preşedintelui Klaus Iohannis, pe fondul afirmaţiilor şefului statului, care a numit Guvernul ca fiind unul "corupt", au declarat surse politice, la Mamaia.

Potrivit surselor citate, plângerea va fi depusă luni dimineaţa. Subiectul a fost discutat în şedinţa Comitetului executiv de la malul mării.

În urmă cu câteva zile, Viorica Dăncilă a afirmat că este revoltător faptul că şeful statului a folosit de la pupitrul Administraţiei Prezidenţiale expresia „Guvern corupt”. Premierul îi cere preşedintelui să prezinte urgent probe în acest sens.

„Este de-a dreptul revoltător faptul că domnul Iohannis foloseşte de la tribuna oficială a Administraţiei Prezidenţiale expresia “Guvern corupt”. Îl somez pe candidatul Klaus Iohannis să prezinte de urgenţă probe pentru această afirmaţie care dăunează profund imaginii României. Îi asigur pe toţi românii că în ceea ce mă priveşte, nu a existat niciun act de corupţie şi nicio problemă de ordin juridic care să umbrească activitatea mea”, a spus Dăncilă.

Dăncilă, pregătită să meargă la CCR, dacă Iohannis nu acceptă interimarii propuşi de PSD-surse

Premierul Viorica Dăncilă a spus, sâmbătă, în şedinţa Comitetului Executiv PSD de la Mamaia, că se va adresa Curţii Constituţionale, dacă preşedintele Klaus Iohannis nu va accepta interimarii propuşi de PSD, au declarat surse politice.



Potrivit surselor citate, problema interimarilor a fost ridicată în şedinţa Comitetului Executiv, iar Viorica Dăncilă a afirmat că va merge la Curtea Constituţionnală pentru a fi rezolvată situaţia, în cazul în care şeful statului va respinge interimarii propuşi de PSD.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat sâmbătă, la Mamaia, la începutul şedinţei Comitetului Executiv PSD, că nu se grăbeşte să meargă în Parlament şi a făcut referire la situaţia miniştrilor interimar: "Am desemnat 5 miniştri din partea PSD, preşedintele i-a respins. A ieşit ALDE de la guvernare, am desemnat interimar pe portofoliile ALDE, dar nu am primit răspuns. Trebuie să analizăm această situaţie".