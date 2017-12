Guvernul va elabora un plan detaliat pentru securitatea cetățenilor

Premierul Dacian Cioloş a anunţat, sâmbătă, că Guvernul lucrează la un Plan de acţiuni sectoriale, iar acest document va fi trimis Parlamentului alături de Bugetul de stat pentru 2016, primele discuţii ale Cabinetului în acest sens având loc sâmbătă, într-o şedinţă informală a Guvernului convocată la Vila Lac 1. „E ceea ce ne propunem noi să facem anul care vine pe fiecare domeniu în parte", a spus premierul, în conferinţa de presă susţinută după şedinţă. El a adăugat că i-a cerut fiecărui ministru să identifice ceea ce este obligatoriu de făcut în perioada următoare (obligaţii, angajamente, condiţionalităţi, etc.), ce se continuă dintre proiectele începute de guvernarea anterioară şi ce proiecte decurg din programul actualului Guvern. De asemenea, în cadrul şedinţei s-au mai abordat trei teme mari, respectiv dezvoltarea economică, reforma administraţiei şi relaţia bivalentă România - UE atât în contextul actual, cât şi în perspectiva preluării preşedinţiei Consiliului European în 2019. Referitor la Bugetul de stat, premierul le-a cerut miniştrilor să trimită la Finanţe bugetul fiecărui minister, astfel încât ministerul de resort să le integreze într-un singur document. Acest prim proiect de va fi analizat luni după-amiază, în cadrul unei alte întâlniri informale a Cabinetului Cioloş. El a adăugat că a convenit cu miniștrii de resort să existe un plan detalial pentru securitatea cetățenilor. „Nu există semne că ar putea fi probleme în România, dar e bine să fim pregătiți. Am cerut ministrului Sănătății să continue să urmărească atent persoanele rănite de la Colectiv și să am o informare periodică a celor internați în țară și străinătate. Vom veni cu un act normativ pentru a plăti orele suplimentare medicilor și să acoperim costurile deplasării în anumite spitale din UE și din afara UE”, a spus Dacian Cioloș.