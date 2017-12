Guvernul va plăti 30-32 milioane euro pe subtraversări pentru urşi

Subtraversările pentru urşi care vor fi construite pe tronsonul de autostradă Lugoj - Deva vor costa Guvernul între 30 şi 32 de milioane de euro, a declarat premierul Victor Ponta. Întrebat de jurnalişti dacă a fost deschis, luni, tronsonul de autostradă Lugoj - Deva, conform planului, şi dacă a fost obţinut avizul de mediu, Ponta a răspuns că da. „Sunt 37 de kilometri, CNADNR m-a înştiinţat foarte clar că astăzi se deschide lotul 1, 27 plus 10 km - 37“, a spus premierul, care a adăugat că or să coste vreo 30 de milioane de euro subtraversările pentru urşi. „Puteţi să zâmbiţi, eu nu pot. Da, trebuie să facem nişte subtraversări“, le-a mai spus Ponta jurnaliştilor. În luna septembrie, Ponta a declarat că tronsonul de autostradă din regiunea Deva, finanţat din fonduri UE, nu poate fi făcut pentru că nu are aviz de mediu, deoarece nu s-a luat în calcul proiectarea unei subtraversări ecologice pentru urşi. „Nu reuşim să semnăm, pe bani europeni, un tronson de autostradă în regiunea Deva pentru că n-am făcut subtraversarea pentru urşi. Probabil că pare comic, dar nu e nimic comic în chestia asta. Nu avem avizul de mediu pentru că trebuie să facem o subtraversare ecologică pentru urşi. Iubesc urşii, iubesc toate animalele, dar trebuie să facem şi autostrăzi ca oamenii să trăiască în ţara asta, să nu mai moară pe drumuri în accidente de maşină, să putem să ne dezvoltăm economic, să facem nişte lucruri ca să ne folosim ţara asta bogată, să ne-o folosim bine, păstrând în acelaşi timp cât mai mult din natură“, a spus primul-ministru.