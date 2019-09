Guvernul va sesiza CCR pentru un conflict cu Klaus Iohannis

Preşedintele PSD Viorica Dăncilă a anunţat miercuri seară că Guvernul va sesiza Curtea Constituţională pentru a reclama un conflict cu preşedintele Klaus Iohannis, generat de blocarea propunerilor de numire a miniştrilor interimari.

„Preşedintele nu a fost ales să blocheze guvernul fără niciun argument. Domnul Tăriceanu nu a fost votat ca să abandoneze guvernul. Vom face tot posibilul să obţinem susţinerea necesară pentru a duce mandatul până la capăt. Pentru că românii nu merită să fie implicaţi şi sacrificaţi de preşedinte, Guvernul României va sesiza CCR pentru a reclama un conflict cu şeful statului”, a afirmat Viorica Dăncilă, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul PSD.

Decizia premierului vine în contextul în care preşedintele Klaus Iohannis a susţinut o declaraţie de presă, miercuri, la Cotroceni, în care a atacat Guvernul, vorbind despre guvernarea eşuată a PSD, însă nu a menţionat nimic despre o hotărâre privind miniştrii interimari.

Şeful Executivului a transmis, la Cotroceni, nominalizarea ca interimari a lui Niculae Bădălău la Energie, Ioan Deneş la Mediu şi Ştefan Radu Oprea la relaţia cu Parlamentul, după ieşirea ALDE de la guvernare şi demisia miniştrilor ALDE.

Preşedintele PSD Viorica Dăncilă a declarat miercuri că nu doar preşedintele Klaus Iohannis urmăreşte blocarea activităţii guvernamentale, ci şi Opoziţia, acuzându-i pe aceştia din urmă de jocuri politice.

"Singura preocupare este să critice Guvernul, uitând că este parte a Executivului. Nu statul trebuie resetat, ci preşedintele României trebuie resetat. Uitând că e la putere de cinci ani, domnul Ioahnnis a întârziat nepermis o şedinţă CSAT şi a ezitat să îl demită pe şeful STS. După care a venit şi nu a spus nimic. Aşa cum a venit şi astăzi şi nu a spus nimic (în discursul de miercuri - n.r.). Am pregătit un proiect de lege pentru îmbunătăţirea intervenţiei în cazul persoanelor dispărute, am promovat o OUG pentru înăsprirea pedepselor. Dacă domnul Iohannis şi-ar fi îndeplinit atribuţiile constituţionale şi ar fi semnat decretele de numire, am fi putut adopta în şedinţa de Guvern aceste măsuri", a declarat Dăncilă.

Liderul PSD a acuzat şi Opoziţia de jocuri politice.

"Spuneam ieri că un adevărat şef de stat nu îşi manifestă niciodată puterea în forme care distrug şi destabilizează. Nu aşa îşi câştigă respectul şi aprecierea oamenilor. Nu doar preşedintele e preocupat de blocarea sistematică a Guvernului, ci întreaga opoziţie. Îşi negociază voturi şi se ceartă pe moţiune. Atât opoziţia, cât şi preşedintele fac jocuri. Preşedintele îşi face campanie, în timp ce opoziţia s-a angrenat în jocuri politice", a completat Dăncilă.