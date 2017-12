Guvernul va trebui să se împrumute mai mult

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) va fi nevoit să împrumute în primul semestru din 2011 câte 5 miliarde de lei lunar prin emisiuni de titluri pe piaţa internă, cu 2 miliarde de lei mai mult faţă de media lunară din acest an, potrivit estimărilor analiştilor ING Bank România. Analiştii ING notează că MFP a împrumutat luni un miliard de lei de la băncile comerciale, prin vânzarea de certificate de trezorerie cu scadenţa la un an, valoare similară nivelului programat, la randamente de până la 7,29% pe an. „Aceasta a fost ultima licitaţie a lunii şi notăm bucuroşi că managerii datoriei publice au fost foarte aproape să-şi atingă ţinta lunară de emisiuni, de 4,6 miliarde de lei, atrăgând finanţare în valoare de 4,4 miliarde de lei. Ultima dată când această ţintă a fost atinsă ne aflam în aprilie, când obiectivul a fost de 4,5 miliarde de lei”, potrivit raportului ING Bank. Analiştii consideră că faptul că MFP reuşeşte să atragă sumele programate ar putea sugera că recentele creşteri ale randamentelor sunt suficente, însă finanţarea este atrasă pentru scadenţe scurte, ceea ce sugerează că vor urma alte majorări de randamente. Totodată, ING notează că emisiunile din noiembrie au avut o maturitate medie de aproximativ nouă luni, în condiţiile în care în aprilie era de 2 ani şi 7 luni. „Nevoile de finanţare din viitor sunt un alt aspect care sugerează că randamentele ar putea să crească. După calculele noastre, MFP va avea nevoie de aproximativ 5 miliarde de lei în medie în primele şase luni ale anului 2011, faţă de emisiunile lunare medii de anul acesta de aproximativ 3 miliarde de lei”, se spune în raportul analiştilor ING Bank România.