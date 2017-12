Guvernul vrea să creeze locuri de muncă pentru tineri

09:17:31 / 12 Septembrie 2014

OARE ?????

Cei tineri ( pana in 30 ani) nu au experianta pentru ca nimeni nu-i angajeaza, iar cei peste 45 ani nu sunt angajati deoarece sunt in varsta. Toti angajatorii vor sa angajeze persoane cu varsta pana in 30 ani si cu experienta unuia de peste 50 ani. OARE VOR REUSI ????? Cu siguranta toti cei cu varsta peste 45-50 ani care nu au servici nu sunt evidentiati nicaieri si astfel in statistici apare ca numarul somerilor a scazut, cand realitatea este alta, este foarte mare. Despre cei care au iesit din plata nu spune nimeni nimic pentru ca nu DA BINE si ca atare ii ignora.