„Guvernul vrea să ne îngroape“

În ciuda previziunilor pozitive lansate de guvernanţi, administraţiile publice locale se afundă din ce în ce mai mult. Periodic, primăriilor li se dă câte un par în cap, fiindu-le ciuntite fondurile, pentru ca, pe de altă parte, să le fie date noi atribuţii şi îndatoriri. Mulţi primari spun că niciun guvern până acum nu a „stat pe capul administraţiilor locale“ aşa cum au făcut guvernele care s-au perindat în ultimii doi ani şi care au fost sub bagheta „magică“ a premierului Boc(sescu). Unii primari spun că după aplicarea ordonanţei privind reducerea veniturilor administraţiilor locale provenite din sumele defalcate, banii primăriilor veniţi din această sursă sunt pe sfert faţă de cât erau până acum. „Din 400 de lei cât primeam lunar din sume defalcate de la agenţii economici, luna trecută am ajuns să primim doar 100 de lei. E crimă şi pedeapsă pentru administraţiile publice locale. Nu ne mai putem gândi la investiţii, ci la cum să supravieţuim de la o lună la alta. Nici măcar investiţiile pe care ni le-am propus nu le mai putem derula“, a declarat primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu. Concret, din lipsa banilor, Cârjaliu spune că anul acesta va fi primul an în care nu va avea bani să aloce pentru zugrăvirea şcolii. În plus, pentru încălzirea unităţilor de învăţământ, atât cât va mai fi nevoie pentru acest an, administraţia locală va achiziţiona combustibil pe datorie. „75% din bani ne-au fost tăiaţi. Avem doar obligaţii, fără beneficii şi fără surse de finanţare. Agigea este o localitate care nu are datorii către terţi, însă în scurt timp vom apărea şi noi pe lista de datornici. Acest Guvern vrea cu orice preţ să bage administraţiile locale în faliment. Statul ne impozitează şi ne ia şi pielea de pe noi. La stilul de impozitare s-a ajuns ca statul să impoziteze statul. Banii se plimbă dintr-un buzunar în altul ca să li se piardă urma“, a mai spus Cârjaliu. Edilul şef din Agigea a precizat că nu se mai poate vorbi de autonomie locală şi financiară. În condiţiile în care administraţia locală întâmpină mari probleme din punct de vedere financiar, primarul spune că va trebui să mai elimine din dosarele de ajutor social. „Avem doar 10 dosare de ajutor social, însă va trebui să le găsim de muncă şi acestor oameni pentru că nu vom mai avea bani să le dăm. Anul trecut am alocat bani din bugetul local pentru această categorie, însă nu ştim dacă vom mai putea asigura banii şi în 2011“, a explicat Cârjaliu, adăugând că Guvernul nu conteneşte să pună în cârca administraţiilor locale noi şi noi îndatoriri, fără a menţiona însă şi sursele de finanţare.