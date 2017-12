Guvernul vrea un milion de euro de la Telemobil

Taxa aferentă prelungirii cu un an a licenţei deţinute de Telemobil în banda 450 MHz a fost stabilită în şedinţa de guvern de ieri la suma de un milion de euro, valoarea fiind proporţională cu suma plătită la obţinerea licenţe, explică Executivul. “Guvernul a aprobat astăzi, printr-o Hotărâre, taxa de licenţă aferentă prelungirii cu un an, până la 24 martie 2013, a licenţei deţinute de Telemobil în banda 450 MHz. Pentru prelungirea licenţei, Telemobil va achita către bugetul de stat o taxă în valoare de 1 milion de euro, valoare proporţională cu suma plătită la obţinerea licenţei, calculată de ANCOM pe baza indexării valorii istorice a licenţei”, precizează Executivul, într-un comunicat remis ieri publicităţii. Potrivit sursei citate, prelungirea licenţei se face la solicitarea operatorului, iar după expirarea acesteia, ANCOM va evalua oportunitatea scoaterii la licitaţie a spectrului eliberat, în funcţie de interesul industriei de comunicaţii electronice. Până în acest moment, ANCOM nu a primit solicitări de alocare a acestei benzi de frecvenţe pentru alte utilizări, mai arată Executivul. Dreptul de utilizare a fost acordat companiei Telemobil în anul 1992, iar în anul 2001 acesta a lansat servicii de telefonie mobilă în această frecvenţă utilizând tehnologia CDMA. Firma Telemobil este operatorul ce furnizează servicii de telefonie mobilă sub brandul Zapp, recent achiziţionat de Cosmote.