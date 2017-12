Guvernul vrea un program iniţiat de PSD!?

Guvernul a avizat, în şedinţa de ieri, proiectul de sprijin pentru pensionari prin introducerea „coşului de solidaritate”, a declarat preşedintele executiv al UNPR, ministrul Gabriel Oprea. Proiectul a fost prezentat Guvernului sub forma unui memorandum. Ceea ce în 2002 era criticat, azi se dovedeşte a fi un proiect de toată lauda. Programul de distribuire către pensionari a unor produse alimentare de bază la preţuri reduse a fost derulat anterior de Guvernul PSD sub forma magazinelor „Economat” şi criticat la acea dată de actualul preşedinte Traian Băsescu, atunci lider PD şi primar al Capitalei. Mai exact, în 2001, Guvernul Năstase, în colaborare cu un grup de producători şi distribuitori, a deschis magazinele „Economat”, anunţând că pensionarii pot cumpăra în aceste locaţii lunar, la un preţ mai mic cu 30%, câte doi litri de ulei, două pungi de zahăr, două pungi de orez, precum şi alte produse ca făină, mălai, griş, paste făinoase şi margarină. Guvernul PSD arăta că produsele sunt menţinute la un preţ scăzut prin eliminarea „factorilor care contribuie la majorarea costurilor”, deoarece producătorul alimentelor va transporta marfa cu mijloace proprii direct, fără intermediari, la magazinele în care vor fi amplasate rafturile Economat, fără ca produselor să le fie aplicat un adaos comercial. Pentru a putea cumpăra aceste produse la un preţ scăzut, pensionarii au primit, odată cu distribuirea prin poştă a pensiei, şi un carnet cu tichete Economat folosit la magazinele la care au fost arondaţi. La un an după lansarea acestei iniţiative, Traian Băsescu, atunci preşedinte PD şi primar general al Capitalei, a participat la Forumul naţional al pensionarilor democraţi, unde a criticat politica PSD faţă de pensionari.

„Economatele sunt o poveste. Treci strada şi găseşti mărfuri mai ieftine”, spunea atunci Băsescu. Şi actualul proiect prevede acordarea lunar, contra cost, dar la „preţul cel mai scăzut posibil”, a unui pachet conţinând alimente de bază, precum făină, zahăr, ulei, mălai şi orez.