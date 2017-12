Guy Ritchie, 4X tată

Abia au devenit părinţii unui băieţel, în septembrie 2011, că regizorul britanic Guy Ritchie şi iubita lui, modelul Jacqui Ainsley, se pregătesc pentru venirea unui nou copil. Cei doi au fost prezenţi, miercuri seară, pe covorul roşu de la premiera londoneză a filmului “The Dark Knight Rises”, iar Jacqui Ainsley a ales o rochie mulată neagră şi nu a mai vrut să ascundă semnele evidente ale unei sarcini. Modelul în vârstă de 30 de ani are o relaţie cu cineastul britanic în vârstă de 43 de ani, care a început în aprilie 2010. Cuplul are deja un băieţel, Rafael. Bebeluşul care se va naşte spre sfârşitul acestui an sau la începutul anului viitor va fi al patrulea copil al regizorului britanic. Guy Ritchie mai are un fiu biologic, Rocco, de 11 ani şi un fiu adoptat, David, de 6 ani, cu fosta soţie, cântăreaţa americană Madonna. Cei doi au divorţat în 2008, punând capăt unei căsnicii de opt ani.