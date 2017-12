Guy Ritchie face demersuri pentru a-şi păstra copiii în Marea Britanie

Nu mai este “domnul Madonna” şi îi prieşte libertatea regăsită. Regizorul britanic a petrecut pentru a doua oară în barul pe care l-a cumpărat anul acesta, pînă la ore mici ale dimineţii. Chiar dacă cherchelit bine, Guy Ritchie a părut foarte amuzat de armata de paparazzi care îl aşteptau în faţa barului. Regizorul britanic aşteaptă cît se poate de liniştit începerea divorţului, după ce a angajat un avocat renumit şi chiar speră să cîştige disputa sa cu Madonna în privinţa celui mai potrivit loc pentru creşterea copiilor lor. Madonna doreşte să revină în SUA, după o căsătorie de opt ani cu Guy Ritchie, în timpul căreia cuplul de artişti a avut domiciliul principal în Londra. În prezent, cei doi sînt prinşi într-o dispută legală referitoare la viitorul domiciliu al copiilor şi la împărţirea averii pe care cei doi au acumulat-o pe timpul mariajului. În această dispută, Madonna este cea presată de liderii Centrului de Studiere a Cabalei să ajungă la un acord, cît se poate de repede, pentru ca divorţul să nu degenereze într-un scandal public.

Cuplul are un fiu natural de 8 ani, Rocco, care s-a născut în SUA şi un fiu adoptat în 2006, din Malawi, pe nume David Banda. Madonna are şi o fiică, Lourdes, de 12 ani, al cărei tată locuieşte în New York. Madonna va putea să îşi ia copiii să locuiască permanent împreună cu ea la New York doar dacă primeşte permisiunea din partea lui Guy Ritchie sau dacă un tribunal britanic îi acordă acest drept. Stephen Cobb este considerat cel mai mare specialist în cazurile de divorţ în care disputa principală se referă la rezidenţa copiilor, iar Guy Ritchie i-a luat-o înainte Madonnei şi l-a angajat. În schimb, Madonna este reprezentată de Fiona Shackleton, care i-a reprezentat pe Prinţul Charles şi pe Sir Paul McCartney.

Surse din anturajul cuplului au declarat că Guy Ritchie şi Madonna au toate şansele de a ajunge la o înţelegere în cadrul procesului de mediere, chiar dacă în acest moment, cei doi au opinii divergente. În plus, Madonna, a cărei avere este estimată la 380 de milioane de euro, riscă să piardă jumătate din această sumă în favoarea lui Guy Ritchie. Acesta pare să mizeze pe faptul că celebra sa soţie va accepta să îşi crească copiii la Londra, pentru a rămîne în posesia averii sale.