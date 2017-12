Gwen Stefani ar vrea să revină la No Doubt

Nici nu şi-a lansat încă cel de-al doilea album solo că vedeta americană ar vrea să îşi întrerupă cariera solo pentru a cînta, din nou, cu foştii ei colegi din trupa No Doubt. Albumul său intitulat "The Sweet Escape" va fi lansat luna viitoare. "Nu cred că voi mai face un album solo. Nu pot prezice nimic, dar nu am de gînd să mai scot încă un album dance solo. Sînt în mod definitiv hotărîtă să mă întorc la No Doubt pentru a scoate un nou album", a declarat Gwen Stefani.

În luna mai, membrii trupei No Doubt au anunţat că vor lansa un nou album, la realizarea căruia solista grupului, Gwen Stefani, nu va participa. În aceeaşi lună, Gwen Stefani şi soţul ei, Gavin Rossdale, au devenit părinţii unui băieţel botezat Kingston James.