Gwen Stefani lansează o nouă colecţie

În aşteptarea celui de-al treilea copil, cântăreaţa Gwen Stefani a lansat o nouă colecţie de haine, realizată împreună cu designerul american Michael Glasser, sub denumirea „Design with Purpose“. Noua colecţie a lui Gwen Stefani, care a cunoscut succesul în modă cu colecţiile L.A.M.B. şi Harajuku Lovers, este formată din 18 piese vestimentare realizate din materiale confortabile, precum tencel şi denim. ”Ceea ce este extraordinar la „Design with Purpose“ este că nu seamănă cu nimic din ce am făcut până acum, deoarece am lucrat în Los Angeles, unde am şi fabrica. Hainele din această colecţie sunt foarte simple, pentru a fi purtate toată ziua. Pentru tricouri, am încercat să mă gândesc la ce anume aş purta în afară de un maiou. Îmi plac mânecile bufante, tricourile lungi în faţă şi scurte în spate. Pentru a completa colecţia, am mai creat o salopetă şi o rochie”, a declarat Gwen Stefani.

Cântăreaţa americană s-a căsătorit cu muzicianul britanic Gavin Rossdale, în 2002, şi cei doi au împreună doi copii: Kingston James McGregor Rossdale, născut în 2006, şi Zuma Nesta Rock Rossdale, născut în 2008.