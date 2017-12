Gwyneth Paltrow a fost în pericol de moarte

Actriţa americană Gwyneth Paltrow, mamă a doi copii, a mărturisit că a pierdut o sarcină şi că a fost în pericol de a muri din cauza complicaţiilor medicale. Actriţa în vârstă de 40 de ani a mai declarat pentru publicaţia ”You Magazine”: ”Copiii mei îmi spun tot timpul că mai vor un bebeluş. Şi nu ştii niciodată, aş putea să mai am unul. Îmi lipseşte al treilea. Mă gândesc la el”, a spus Gwyneth Paltrow. ”Am avut o experienţă groaznică atunci când am fost însărcinată cu al treilea. Aproape am murit. Aşa că acum îmi spun că ne mulţumim cu ce avem sau ar trebui să încercăm din nou”, a adăugat vedeta. Gwyneth - care are o fiică în vârstă de 8 ani, Apple şi un fiu de 6 ani, Moses - l-a lăudat pe soţul ei, muzicianul Chris Martin, solistul formaţiei Coldplay, pentru că este un tată foarte bun şi a mai spus că se sprijină foarte mult unul pe celălalt.

Gwyneth Paltrow s-a făcut remarcată cu rolurile din filmele ”Talentatul domn Ripley” (1999), ”Dovada” (2005) şi ”Valentino” (2008) şi a câştigat un premiu Oscar pentru rolul din ”Shakespeare îndrăgostit”. Printre filmele sale recente se numără ”Country Strong” şi ”Pericol nevăzut / Contagion”. De asemenea, actriţa a apărut în primele două filme din seria ”Iron Man”, ”Iron Man - Omul de oţel” (2008) şi ”Iron Man 2 - Omul de oţel 2” (2010) -, regizate de Jon Favreau, care au obţinut încasări de peste 1,2 miliarde de dolari pe plan mondial.