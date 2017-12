Gwyneth Paltrow a revenit dintr-un moment dificil

Naşterea unui copil nu este mereu un prilej de bucurie pentru proaspăta mămică, care poate suferi de depresie postnatală. I s-a întâmplat şi lui Gwyneth Paltrow, după a doua naştere. Actriţa americană a mărturisit că a dus o luptă emoţională când l-a adus pe lume pe Moses, acum în vârstă de 4 ani, cel de-al doilea copil al ei. Vedeta din ”Iron Man” a refuzat să recunoască faptul că are o problemă până când soţul ei nu a întrebat-o ce se întâmplă. ”Eram un robot. Nu simţeam nimic. Nu aveam sentimente materne pentru el. A fost groaznic. Nu mă gândeam să îl rănesc, Slavă Domnului, dar nu puteam relaţiona şi când m-am uitat la fotografii cu el la trei luni, nu îmi aminteam nimic din acea perioadă. Problema mea era că nu îmi dădeam seama că era ceva greşit. Am mers mai departe, ca şi când ar fi fost ceva normal şi simţeam că înnebunesc. Chris a fost cel care a spus cu glas tare că lucrurile nu sunt în ordine. Şi a fost o aşa de mare uşurare când a făcut-o pentru că a fost o confirmare că nu eram singură”, a povestit câştigătoarea premiului Oscar.

Gwyneth Paltrow recunoaşte că acesta a fost doar începutul. ”Atunci am clacat. Am început să fac exerciţii şi mă gândeam să încep să lucrez din nou. Uneori îmi vine greu să rostesc ceea ce am nevoie să spun. Mă înăbuş. Contruiesc un zid în jurul meu şi îmi ofer un tratament silenţios. Şi ştiu că nu este sănătos”, a completat starul. Revenirea lui Gwyneth Paltrow, ajunsă la vârsta de 37 de ani, nu a fost deloc uşoară, fiind atrasă de capcana abuzului de mâncare şi băutură. Gwyneth Paltrow şi-a revenit complet cu ajutorul soţului său, care a încurajat-o să revină pe platourile de filmare. I-a fost de mare ajutor şi pentru interpretarea rolului unei cântăreţe de muzică country alcoolice în drama “Love Don\'t Let Me Down”.