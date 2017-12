Gwyneth Paltrow decorează camera fiicei adoptate de Madonna

Cîntăreaţa americană este ajutată de buna ei prietenă, Gwyneth Paltrow, să decoreze camera fetiţei din Malawi pe care o va adopta. Mercy urmează să sosească peste cîteva zile la reşedinţa din New York a Madonnei, iar aceasta îşi doreşte să-i asigure cea mai frumoasă cameră la care ar fi putut să viseze.

Madonna a primit în urmă cu o săptămînă permisiunea din partea tribunalului din Malawi de a o adopta pe micuţa Mercy, de 4 ani. În prezent, Madonna îşi renovează reşedinţa din New York, estimată la 32,5 milioane de dolari şi a alcătuit deja o listă impresionantă de cumpărături pentru a decora viitoarea cameră a fetiţei. Pe această listă se regăsesc păpuşi din porţelan, ursuleţi de pluş, o bibliotecă cu cărţi pentru copii şi vechi hărţi ale Africii. ”Madge doreşte ca Mercy să se simtă ca o prinţesă atunci cînd va sosi acasă”, a afirmat o sursă apropiată cîntăreţei. Gwyneth Paltrow are o vilă în cartierul Hamptons din New York, iar Madonna a fost atît de impresionată cînd a vizitat camera fiicei actriţei Apple, încît a rugat-o să o ajute cu decorarea camerei lui Mercy. Gwyneth Paltrow a avut ideea de a amplasa o căsuţă în stil georgian, construită special pentru Mercy şi fratele ei adoptiv, David Banda, într-unul dintre copacii din grădina Madonnei. Totodată, aceasta a început deja să se ocupe de garderoba lui Mercy. Actriţa americană a cumpărat deja cîteva pulovere din caşmir, rochiţe şi veste din mătase şi a confecţionat o brăţară norocoasă pentru Mercy. În camera fetiţei se mai află un clopot şi o Statuie a Libertăţii, ambele în miniatură, dar şi fotografii cu toţi membrii noii sale familii.

Nu doar Madonna intenţionează să o răsfeţe pe Mercy, ci şi Lourdes, fiica biologică a cîntăreţei. Lourdes este foarte încîntată de faptul că va avea o soră mai mică, de care va trebui să aibă grijă şi a cumpărat pentru aceasta multe perechi de pantofi, tricouri cu inscripţii amuzante şi rochiţe de balerină.