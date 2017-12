Gwyneth Paltrow, la psiholog

Actriţa americană Gwyneth Paltrow spune că a fost nevoită să apeleze la şedinţe de terapie pentru că este o persoană foarte emoţională, care plânge tot timpul, din orice motiv. Actriţa, care are o fiică în vârstă de 8 ani, Apple şi un fiu de 6 ani, Moses, cu soţul său, rockerul Chris Martin, a declarat pentru revista americană ”InStyle”: ”Plâng tot timpul. Am plâns în urmă cu o jumătate de oră. Sunt o plângăcioasă! Cred că plâng de tristeţe sau din cauza nesiguranţei”. Actriţa în vârstă de 39 de ani a mai spus că are un plus de empatie pentru Moses, pentru că suferit de depresie postpartum după ce l-a născut.

Gwyneth Paltrow s-a făcut remarcată cu rolurile din filmele ”Talentatul domn Ripley” (1999), ”Dovada” (2005) şi ”Valentino” (2008) şi a câştigat un premiu Oscar pentru rolul din ”Shakespeare îndrăgostit”. De asemenea, actriţa a apărut în primele două filme din seria ”Iron Man”, regizate de Jon Favreau, care au obţinut încasări de peste 1,2 miliarde de dolari pe plan mondial.