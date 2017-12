Gwyneth Paltrow nu a uitat de actorie

Au trecut de mult vremurile debutului său, care de altfel i-au lăsat şi cea mai proastă amintire. Gwyneth Paltrow a trecut prin toate de-a lungul carierei sale, recompensate chiar şi cu un premiu Oscar. Numai că actriţa americană a trebuit să facă faţă unui debut nu tocmai plăcut. Primul film care a avut numele lui Gwyneth Paltrow pe generic a fost "The Night Of The Psycho Killer", realizat de fratele său Jake. Avea numai 15 ani, cînd, pentru a-i face pe plac fratelui mai mic cu trei ani, a debutat cu o scenă care îi îngrozeşte pe mai toţi actorii, indiferent de vîrstă şi experienţă. Gwyneth Paltrow a filmat prima sa moarte pe ecran la reşedinţa părinţilor săi, regizorul Bruce Paltrow şi actriţa Blythe Danner, din Santa Monica, în California. Actriţa a recunoscut, totuşi, că nu numai scena morţii o îngrozeşte, ci şi prestaţia sa stîngace.

Gwyneth Paltrow nu uită de pasiunea pentru actorie, chiar dacă a renunţat la carieră timp de aproape un an de zile, după naşterea celui de-al doilea copil, un băieţel pe nume Moses. Actriţa a decis însă să revină pe marele ecran şi să se lase tentată de oferta de a apărea alături de Robert Downey Jr. în ecranizarea serialului de bandă desenată "Iron Man". Gwyneth Paltrow a explicat că astfel are mai mari şanse de a deveni o mamă interesantă pentru copiii săi decît în postură de casnică.