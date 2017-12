Gwyneth Paltrow se vrea sexy

Este recunoscută pentru regimul alimentar şi de viaţă strict, dar actriţa americană Gwyneth Paltrow vrea să adauge ceva sare şi piper imaginii sale. O ajută şi rolul din comedia „Thanks For Sharing”, despre destinele unor personaje dependente de sex. Noul său lungmetraj, în care trebuie să convingă că poate fi o prezenţă sexy şi cu vino-n-coa’, are premiera pe 20 septembrie. Nu se poate spune că actriţa care în curând va împlini 41 de ani este urâtă şi chiar arată mult mai tânără decât vârsta sa, fiind mereu o prezenţă elegantă şi impecabilă, dar nici nu se poate spune cu uşurinţă că inspiră fanteziile erotice ale admiratorilor săi. Prezentă în emisiunea moderată de amica sa Chelsea Handler, Gwyneth Paltrow nu a scăpat de timiditate la întrebările deocheate care i-au fost adresate. Moderatoarea a luat-o tare încă de la început, afirmând că ştie că este dependentă de sex, dar Gwyneth Paltrow a tot chicotit şi s-a fâstâcit încât a scăpat de tirul întrebărilor fără perdea. „Am fost o persoană normală până am început să ies cu tine şi prietenii noştri comuni şi am văzut cât de bine ne putem distra”, a declarat Gwyneth Paltrow, care a evitat să dea detalii despre mariajul său cu solistul trupei Coldplay, Chris Martin.

Actorii sunt norocoşi să experimenteze mai mult decât o persoană obişnuită, bineînţeles, de dragul artei, aşa că se pare că Gwyneth Paltrow avea nevoie de o schimbare în viaţa ei când a acceptat să joace în „Thanks For Sharing”. Actriţa a filmat mai multe scene sexy alături de Mark Ruffalo, pentru comedia care urmăreşte destinele a trei bărbaţi care trebuie să urmeze un program în 12 etape pentru a scăpa de dependenţa de sex. Producătorii îşi pun mari speranţe în această comedie sexy în care Gwyneth Paltrow explorează un personaj inedit pentru ea şi poate mult mai potrivit pentru colega Jennifer Aniston. Din distribuţie mai fac parte Mark Ruffalo, Pink şi Tim Robbins, Josh Gad şi Carol Kane. Deocamdată, avanpremiera a fost un succes. Oricum, întrebată despre trecerea timpului asupra ei, actriţa a spus că nu o afectează prea mult. Singurele ei obsesii sunt calitatea vieţii pe care o duce, gătitul şi degustarea celor mai bune mâncăruri naturale. De altfel, în ultimii ani, Gwyneth Paltrow s-a consacrat şi ca o vedetă în domeniul Lifestyle, cu o serie de cărţi de bucate şi de sfaturi casnice.