Gwyneth Paltrow şi Chris Martin au luat-o pe căi separate

Au uimit pe toată lumea când şi-au anunţat divorţul, iar acum, Gwyneth Paltrow şi Chris Martin par să ofere şi un motiv pentru care s-a întâmplat acest lucru. Despre actriţă se zvoneşte că ar fi vrut să-şi retrăiască zilele glorioase din cinematografie, invitând în casa ei prieteni pe care i-a obligat să se uite la vechile ei filme. Ultima dată s-a întâmplat în vara anului trecut. ”După succesul masiv cu ”Iron Man 3”, Gwyneth a început să găzduiască difuzări ale producţiilor ei din anii ’90, printre care şi ”Seven”, ”Sliding Doors” sau ”Shakespeare in Love”. Gwyneth Paltrow chiar a încercat să-şi retrăiască vremurile bune. Adevărul este că, dacă te uiţi pe programul ei, nu mai este o actriţă cu normă întreagă, dar vrea să fie considerată o adevărată legendă a ecranului. Era puţin jenant şi, interesant, Chris nu era niciodată acolo să privească”, a declarat o sursă.

Ceea ce părea un divorţ amiabil riscă să se transforme într-un scandal monstru. Chris Martin crede că viitoarea fostă soţie împrăştie zvonuri negative despre el, pentru a-l prezenta drept personajul negativ. Ceea ce l-a convins pe cântăreţul britanic că tabăra lui Gwyneth Paltrow încearcă să-l discrediteze a fost seria de zvonuri despre o presupusă idilă a lui Chris Martin cu o fostă asistentă a emisiunii „Saturday Night Live“. Cântăreţul a dezminţit categoric zvonurile. În 2009 au mai apărut zvonuri despre o idilă între Chris Martin şi actriţa Kate Bosworth, dezminţite cu aplomb, mai ales că era vorba despre un bărbat căsătorit. Divorţul dintre Gwyneth Paltrow şi Chris Martin riscă să se complice din cauza partajului, fiecare dintre ei încercând să păstreze cât mai mulţi bani. Cei doi au o avere comună de 280 de milioane de dolari.

Din partea cântăreţului britanic nu au parvenit informaţii despre intenţiile sale. Cert este că, în prima sa apariţie publică după anunţul despărţirii, Chris Martin a părut vesel şi în largul său, acordându-i un premiu lui Peter Gabriel, inclus în Rock and Roll Hall of Fame la New York. De cealaltă parte, la propriu şi la figurat, la Los Angeles, Gwyneth Paltrow s-a afişat obosită şi trasă la faţă, părând tristă şi neconsolată. Potrivit zvonurilor din tabloidele americane, actriţa ar fi preferat să rămână căsătorită, chiar dacă într-un mariaj de convenienţă. Însă Chris Martin nu a fost de acord cu o căsătorie de formă, declarând că este greşit să te prefaci că totul este bine în viaţa ta. Diferenţele dintre cei doi s-au accentuat atât de mult încât se certau din orice, iar la final, actriţa nu mai accepta nimic din partea lui Chris Martin, de la dietă la felul în care acesta vroia să se îmbrace.