Gwyneth Paltrow şi Chris Martin, în căsătorie de probă

Actriţa Gwyneth Paltrow şi cântăreţul Chris Martin, solistul trupei Coldplay, care în luna martie şi-au anunţat despărţirea, după zece ani de căsnicie, au ales să rămână împreună încă un an, într-o căsătorie de probă, pentru a-şi salva relaţia. ”Lucrurile merg mai bine între cei doi, acum, decât au mers în ultimii ani, iar canalele de comunicare sunt deschise. Mai au multe de făcut, dar au decis că au prea multe de pierdut pentru a nu-şi mai acorda o şansă”, a anunțat o sursă din anturajul actriței americane. Pentru a-şi salva căsnicia, Gwyneth Paltrow şi Chris Martin, care au doi copii împreună - Apple, în vârstă de 10 ani, şi Moses, în vârstă de 8 ani -, au angajat un terapeut specializat în... vindecarea inimilor, Blaire Allison, pe care au invitat-o la reşedinţa lor din The Hamptons, New York, unde cuplul de vedete s-a retras alături de familie.

În presă au apărut recent speculaţii că Gwyneth Paltrow şi Chris Martin ar fi din nou împreună, după ce au fost surprinşi în timpul unei cine romantice, în California, la începutul lunii iunie. Cele două vedete, care s-au căsătorit pe 5 decembrie 2003, şi-au anunţat despărţirea, definită drept ”separare conştientă”, într-un mesaj comun publicat pe site-ul actriţei americane, goop.com. Gurile rele susțin însă că reconcilierea are la bază imposibilitatea celor doi de a face partajul bunurilor și averii pe care le dețin în comun.

Gwyneth Paltrow, desemnată, în 2013, cea mai frumoasă femeie din lume, de revista ”People”, a devenit cunoscută în cinematografie cu rolul din thrillerul ”Seven”, din 1995, în care a jucat alături de Brad Pitt, care i-a devenit apoi partener de viaţă. În 1997, a avut o relaţie cu Ben Affleck, alături de care a rămas doi ani. După premiul Oscar pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar pentru ”Shakespeare In Love / Shakespeare îndrăgostit” din 1999 şi căsătoria cu Chris Martin, Gwyneth Paltrow s-a îndepărtat de platourile de filmare, concentrându-se pe lansarea de cărţi şi reţete gastronomice şi pe apariţii în emisiuni de televiziune. Rolul Pepper Potts din franciza ”Iron Man”, începută în 2008, a readus-o pe actriţă în prim-planul cinematografiei mondiale. Chris Martin şi grupul său, Coldplay, înfiinţat în anul 1996, au vândut peste 60 de milioane de albume pe plan mondial. Cel mai recent album al formaţiei britanice, ”Ghost Stories”, primul material discografic din ultimii trei ani, a fost lansat pe piaţă pe 19 mai, fiind bine primit de fani și de criticii muzicali.