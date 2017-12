Gwyneth Paltrow şi Chris Martin s-au separat

După ce în ultimii ani au fost destul de ocupaţi să dezmintă zvonurile despre destrămarea cuplului lor, actriţa americană Gwyneth Paltrow şi cântăreţul britanic Chris Martin, solistul trupei Coldplay, par să fi ajuns la sfârşitul inevitabil al relaţiei. Cei doi au anunţat că s-au separat, dar deocamdată, cuvântul „divorţ“ nu este pomenit. ”Cu inima plină de tristeţe am decis să ne despărţim”, au scris cele două vedete, care s-au căsătorit pe 5 decembrie 2003, într-un mesaj comun, publicat pe site-ul actriţei. Mesajul, intitulat ”Despărţire gândită îndelung”, este ilustrat cu o fotografie în care cuplul apare zâmbitor, pe o pajişte însorită şi proaspăt cosită. ”Am muncit din greu, de peste un an, uneori împreună, alteori individual, pentru a vedea ce mai era încă posibil pentru noi, dar am ajuns la concluzia că, deşi ne iubim foarte mult, vom rămâne despărţiţi”, au adăugat cele două vedete.

DE DRAGUL COPIILOR Gwyneth Paltrow, de 41 de ani, şi Chris Martin, de 37 de ani, susţin că vor fi întotdeauna o familie: ”Dintr-un anumit punct de vedere, nu am fost niciodată aşa de apropiaţi ca acum”. Cuplul are doi copii: o fiică, Apple, de 9 ani, şi un fiu, Moses, de 7 ani. ”Suntem, înainte de toate, părinţii a doi copii incredibil de minunaţi şi vă cerem ca intimitatea noastră să fie respectată în acest moment dificil. Am avut întotdeauna o viaţă de cuplu departe de privirile indiscrete şi sperăm să putem continua în acelaşi fel, în condiţiile în care ne-am angajat într-o despărţire îndelung gândită”, au adăugat cele două vedete.

Chris Martin şi Gwyneth Paltrow s-au căsătorit la sfârşitul anului 2003, în Santa Barbara, California, departe de privirile curioşilor. Ceremonia-surpriză, la care nu a asistat niciunul dintre membrii celor două familii, a avut loc cu câteva săptămâni înainte ca perechea să anunţe venirea pe lume a primului copil. Despărţirea lui Gwyneth Paltrow de Chris Martin este cât se poate de amiabilă. Solistul trupei Coldplay i-a făcut cadou un tablou care arată o pasăre în zbor, o creaţie semnată Mila Fürstová, cea care a semnat şi schiţele după care a fost realizată coperta noului album al trupei britanice, intitulat ”Ghost Stories”. Totodată, cuplul a decis să plece într-o nouă vacanţă, de această dată pe frumoasa insulă Eleuthera din Bahamas, pentru a-i feri pe copii de atenţia mediatică pe care a suscitat-o anunţul separării lor. Acesta nu este, însă, singurul cadou făcut cu multă sensibilitate de Chris Martin soţiei sale. El a scris piesa ”Fix You” pentru Gwyneth Paltrow, în timp ce aceasta suferea după moartea tatălui său, regizorul Bruce Paltrow. Cea care nu a putut să nu mărturisească această informaţie presei a fost mama vedetei, actriţa Blythe Danner, care a povestit într-un interviu cât de mult îi place piesa, care o emoţionează foarte tare de fiecare dată când o ascultă, dată fiind povestea ei.

SUSPICIUNI Gurile rele afirmă că Gwyneth Paltrow şi Chris Martin nu mai formau un cuplu în adevăratul sens al cuvântului de câţiva ani buni, dar, de dragul copiilor şi al carierelor lor, au decis să formeze un front comun. În ultimii ani au apărut relatări în presă despre presupuse idile ale actriţei cu avocatul Kevin Yorn, la care apelează de obicei vedetele, dar şi cu omul de afaceri Jeff Soffer. În ceea ce îl priveşte, Chris Martin a părut tot timpul dedicat relaţiei lor şi nu a fost niciodată suspectat să fi călcat strâmb. Printre lucrurile pe care mai trebuie să le regleze sunt proprietăţile deţinute în comun. Cei doi se chinuie să vândă o casă din cartierul exclusivist Belsize Park din nordul Londrei, estimată la 15 milioane de dolari, după ce au cumpărat proprietatea vecină cu 6,2 milioane de dolari. Intenţionau să le unească şi să facă o megareşedinţă cu 33 de camere, dar s-au blocat la obţinerea permiselor de construcţie.