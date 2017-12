Gwyneth Paltrow vrea să devină un guru al modei

Actriţa americană are de gînd să pună capăt colaborării sale cu producătorul de cosmetice Estee Lauder pentru a se concentra asupra propriei case de modă Goop.com. Gwyneth Paltrow ar renunţa la un contract de două milioane de dolari pe an pentru a încerca să devină o excelenţă a modei şi stilului de viaţă sănătos prin intermediul site-lui casei sale de modă. Actriţa reprezintă producătorul de cosmetice Estee Lauder din 2005 după ce a înlocuit-o pe Elizabeth Hurley, fiind promovată ca un chip mai tînăr şi mai proaspăt decît cel al predecesoarei sale. Şi soţul actriţei Chris Martin o încurajează să îşi creeze propriul drum în modă. Solistul trupei Coldplay, în vîrstă de 32 de ani, a sfătuit-o să renunţe la legăturile sale cu marile corporaţii pentru a-şi descoperi propria putere de atracţie şi convingere. În plus, Gwyneth Paltrow, de 36 de ani, nu vrea să ajungă una dintre acele actriţe care la 50 de ani ajunge să depindă de contractele publicitare pentru a supravieţui mediatic.

Goop.com este proiectată ca o afacere prosperă cu previziuni de a deveni un imperiu, care să promoveze stilul de viaţă sănătos al actriţei. Se doreşte publicarea unui catalog anual bazat pe o dietă sănătoasă, produse de machiat şi de vestimentaţie proprii. Pe site-ul său apare şi controversata credinţă a actriţei că şamponul produce cancer şi este nociv pentru copii. Totodată, pe site vor apărea şi o serie de videoclipuri în care va apărea făcînd exerciţii fizice elaborate de antrenoarea sa personală Tracy Anderson, dar şi reţete prezentate de amicul său bucătarul spaniol Mario Batali.