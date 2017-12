Gyorgy Frunda îşi ia „la revedere” de la Consiliul Europei

Senatul îi va deconta fostului senator Gyorgy Frunda, la cererea sa, o deplasare la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), săptămâna viitoare. Fostul senator UDMR a cerut decontarea deplasării la APCE, pentru faptul că a fost membru al acestui for din anul 1993 şi vrea să-şi ia rămas bun de la cei cu care a lucrat. ”Dată fiind îndelungata mea activitate în cadrul APCE şi contribuţia pe care am avut-o la lucrările Adunării timp de 20 de ani, consider că ar fi oportun să particip la sesiunea sus-menţionată, prilej cu care voi solicita să adresez membrilor Adunării un cuvânt de rămas bun, conform cutumei şi să am o serie de întâlniri cu oficialii APCE şi colegii, membri ai Adunării, cu care am colaborat de-a lungul timpului”, scrie Frunda în memorandumul adresat Senatului. (T.I.)