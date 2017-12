Ioan Gyuri Pascu a declarat că şi-a schimbat modul de viaţă, în urma accidentului cerebral pe care l-a suferit anul trecut, iar acum se odihneşte mai mult, a redus ţigările şi cafeaua, bea doar apă cu lămâie şi ia medicamente. După un an greu, în care a trecut printr-un divorţ şi a avut mari probleme de sănătate, artistul a decis să vorbească deschis despre necazurile de anul trecut, dar şi despre relaţia cu fosta sa soţie. El menţionează că şi-a schimbat complet stilul de viaţă şi că, la sfatul medicului, are mai multă grijă de sănătatea lui.

„Asta e ideea: să fii sănătos! (...) Şi după aceea, vezi ce îţi rezervă viaţa! Aşa mi s-a întâmplat şi mie! Ştiţi cum e: dacă nu te sperie un pic viaţa, nu poţi să mergi înainte! Mă odihnesc mult mai mult: în perioada asta, am stat acasă, am făcut rebusuri, integrame... Beau apă cu lămâie, n-am mai băut alcool de două luni. Am redus drastic ţigările, sper să le reduc de tot, acum fumez cinci ţigări pe zi, beau o cafea pe zi, îmi gătesc. Nici înainte nu mâncam extrem de sănătos, numai că mâncam mult mai puţin şi mai rar. Acum trebuie să urmez un regim, să iau medicamente. E greu... Mie îmi plăcea să mă culc târziu noaptea, să mă scol dimineaţa cu trei cafele şi vreo 7-8 ţigări\", a declarat actorul la o emisiune TV. Artistul a revenit, deja, pe scenă, în piesa „Tache, Ianke şi Cadîr\", la Palatul Copiilor din capitală.